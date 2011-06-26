تمام امتیازات بازار عراق ویژه تجار ایرانی برای افغانستان معتبر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا توفیقی در سومین جلسه کشوری میز افغانستان که شامگاه یکشنبه در مشهد مقدس برگزارشد، هدف از برگزاری این جلسه را پیگیری چالش ها و مسائل پیش روی توسعه روابط تجاری با افغانستان و بحث و تبادل نظر در این زمینه عنوان کرد.

وی افزود: تاکنون در روابط تجاری با افغانستان پیشرفت های قابل قبولی صورت گرفته و روند و رویکرد حرکت ما به سمت پیشرفت است و در این میان نقش فعالان اقتصادی و تجار خراسان رضوی ویژه است.

وی با اشاره به تشکیل دو میز افغانستان در یکسال آن را بیانگر اهمیت بالای افغانستان برای ایران دانست.

توفیقی افزود: به منظور توسعه تخصصی این روابط تشکیل دفتر ملی افغانستان در سازمان توسعه تجارت را دنبال می کنیم.

وی در بحث تعرفه ترجیحی کالا هم در این حوزه گفت: در کابل مذاکرات اولیه در خصوص تعرفه ترجیحی را آغاز کرده ایم.

مدیرکل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه با اشاره شاخص های کلان اقتصادی افغانستان گفت: این کشور رتبه مناسبی در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی داشته که این خود بیانگر فرصتهای خوب برای ورود به بازار افغانستان است.

امیر طالبی افزود: آمار کالاهای ورودی به افغانستان نشان می دهد که عمده کالاهای وارداتی به این کشور صنایع سبک تبدیلی، دامپروری و مواد اولیه است و ایران می تواند سهم بیشتر و موثرتری در این بخش ها در این کشور داشته باشد.

وی عمده کالاهای صادراتی ایران به این کشور را شامل انواع کف پوشش ها، روغن های سبک، سیمان، دارو، قیر، نفت، شیرینی و نان عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال با ظرفیت بالایی که در تولید گندم داریم می توانیم در این حوزه که حجم قابل توجهی از واردات افغانستان را تشکیل می دهد نیز وارد شویم.

وی عمده کالاهای دارای مزیت ایران درصدور به افغانستان را شوینده ها، مواد غیرنفتی، مصالح ساختمانی، دارو، پلاستیک، انواع سوخت، زیراندازها و فرش عنوان کرد.

وی گفت: پارسال ایران با برگزای چهار نمایشگاه در کابل و هرات حضور موفقی در این زمینه داشته و طی امسال هم با برگزاری نمایشگاه مزار شریف در بازار افغانستان حضور یافتیم.

وی اظهار داشت: باید از فرصتها استفاده کنیم و در این رابطه تبادل هیئت های تجاری را تقویت و جایگاه ایران و محصولات ایرانی را در افغانستان بهینه کنیم و از بندر چابهار برای ترانزیت کالاهای افغانی بهره گیریم.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی هم در ادامه گفت: بیش از 50 درصد صادرات استان به افغانستان انجام می شود در عین آنکه 50درصد صادرات کشور به افغانستان از خراسان رضوی انجام می شود و باید با نگاه خاص به این کشور فرصت ها و تهدیدهای تجاری آن از پتانسیل بالای این منطقه استفاده کنیم.

علی صفرزاده با بیان اینکه نگاه به افغانستان باید یک نگاه امانتدارانه، دلسوزانه و ملی باشد، افزود :دستاوردهای این گونه نشست ها در کمک به تجارت حوزه بازرگانی شرق کشور بسیار مهم است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه این استان بیشتر مرز با افغانستان را بطول بیش از 400 کیلومتر دارد، افزود: چهار بازارچه مرزی و یک مرز رسمی برای صادرات با امکانات بسیار اندک و جزئی داریم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 600 کامیون سوخت از یک هفته قبل در پشت مرز خراسان جنوبی معطل مانده اند و هر یک از دستگاه های مربوطه حرفی می زند و هیچ کس اقدام جدی در این زمینه نمی کند.

وی با اشاره به جاده میل 87 در مرز این استان با فراه افزود : باید تلاش شود با رفع مسائل امنیتی در آن سوی مرز این مرز باز و فعال شود.

وی همچنین خواستار ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان شد.