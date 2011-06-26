20 میز کشوری بررسی بازارهای صادراتی در 14 استان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل شامگاه یکشنبه در جلسه میز کشوری افغانستان در مشهد افزود: در تلاش هستیم بخشی از اختیارات را به استان ها واگذار کنیم، و برگزاری میزهای کشور در استان ها در این راستاست که به تناسب تنوع دسترسی به بازارهای هدف انجام می شود.

وی با اشاره به بازار افغانستان از تشکیل گروه ویژه ای برای پیگیری و ساماندهی امور مربوط به حوزه تجارت افغانستان ظرف هفته آینده خبر داد.

وی با اشاره به انجام مطالعه ای از سوی این سازمان در بحث نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های بازار افغانستان گفت: افغانستان بازار استثنایی است و باید با جدیت هرچه بیشتر حضور پررنگ تر و هماهنگی را در این بازار داشته باشیم.

وی افزود: تلاش شده با ترسیم نقشه راه از رقابت های غیر ضروری و ورود نامطلوب به این بازار جلوگیری شود.

وی از رؤسای سازمان های بازرگانی استان ها خواست: نگاه شان به این بازار استانی نباشد زیرا این بازار برای کشور اهمیت دارد در عین آنکه بیشترین آثار آن در حوزه شرق کشور است.

صافدل افزود: حفظ این بازار می تواند منجر به تثبیت اشتغال و حفظ جمعیت در مناطق شرقی و مرزی شود.

وی با تاکید بر تعریف جدیدی از مبادلات با افغانستان گفت: ما می توانیم بخشی از واردات و کالاهای مورد نیاز خود را از این کشور تامین کنیم.

وی با اشاره به درخواست طرف های افغانی مبنی بر ترجیحات تعرفه ای ادامه داد: آنها لیست ترجیحات مورد نیاز خود را ارائه کرده اند و در حال بررسی هستیم اما تاکنون در قانون این امر یک طرفه دیده نشده و عملا نیازمند دریافت مصوبه مجلس است.

وی ادامه داد: تشکیل کمیته بازرگانی مشترک و فعال شدن اتاق مشترک در کابل به عنوان یکی از مباحثی است که بطور جدی برای توسعه روابط پیگیری می شود.

وی افزود: پیگیری تفاهمنامه های قبلی در حال انجام است اما بخشی از آنها بلاتکلیف مانده که امیدواریم در جلسه چهارم با طرف های افغانی حل شود.