دفتر ویژه افغانستان در سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل شامگاه یکشنبه در سومین میز کشوری افغانستان که در محل این سازمان برگزار شد افزود: با راه اندازی دفتر ویژه افغانستان مسائل تجاری مربوط به افغانستان در سطح بالاتری مورد رسیدگی قرار می گیرد و نمایندگی تام الاختیاری برای امور مربوط به این کشور ایجاد می شود.

وی با اشاره به جایگاه قانونی میزهای کشوری و میزهای کالایی براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با برگزاری جلسات میز کشوری، توان استان ها برای توسعه تجارت، ارزیابی و بخشی از اختیارات دولت در توسعه تجارت خارجی به استان ها تفویض می شود.

صافدل با اشاره به این نکته که بر اساس مطالعات میدانی و کارشناسی، نقاط قوت و ضعف و افق های آینده فرصت ها و تهدیدات افغانستان بررسی شده است، افزود: بازار افغانستان یک بازار استثنایی برای کالاهای ایرانی است و برای حضور موفق تر در این بازار باید هماهنگی های بیشتری بین همه استانها صورت بپذیرد.

صافدل با بیان اینکه تاکنون درحوزه صنعت، همکاری وسیعی با افغانستان نداشته ایم، گفت: برای توسعه روابط در حوزه صنعتی، صادرات کالای نیم ساخته به این کشور و صادرات مجدد کالای فرآوری شده، زمینه ماندگاری بیشتر کالاهای ایرانی و افزایش اشتغال در این کشور را فراهم می آورد.

وی افزود: کمک به فرآوری محصولات معدنی افغانستان و کشف و استخراج معادن این کشور نیز ازدیگر زمینه هایی است که می تواند روابط اقتصادی با این کشور را گسترده تر نماید.

صافدل بر توجه ویژه به زیرساخت های اساسی از جمله ضرورت تکمیل پروژه های ریلی و راهسازی در این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: اجتناب از مالیات مضاعف، توجه به استانداردها و تشکیل کمیته مشترک بازرگانی نیز از جمله مواردی است که باید به طور ویژه بررسی شود.

وی همچنین از برنامه ریزی های ویژه برای صدور خدمات فنی و مهندسی برای 40 کشور هدف صادراتی از جمله افغانستان خبر داد و افزود: دراین زمینه برای هر کشوری پیشنهاد خاصی وجود دارد.