به گزارش خبرگزاری مهر، لیدیا ال. مالند، استادیار فلسفه در کالج کولبی آمریکا، در کتاب خود، "هویت سیاسی در دیدگاه هگل" می‌کوشد موضوعاتی چون وطن‌دوستی، ملیت و جهان‌شهرگرایی را از دیدگاه گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوفی شهیر آلمانی مورد بررسی قرار دهد.

وی به نحو برانگیزاننده‌ای فلسفه سیاسی هگل در رابطه با مسائل معاصر را مورد بحث قرار داده و استدلال می‌کند که وطن‌دوستی برای هگل نشان‌دهنده نگرش وی نسبت به دولت است، در حالی که هویت ملی در پاسخ به مسئله فرهنگ طرح می‌شود و از این روی است که هگل ادعا می‌کند شهروندان را قادر می‌سازد تا آزادی انضمامی را بسط و توسعه دهند.

مالند بر این باور است که بحث هگل درباب هویت سیاسی به بسط نظریه معروف وی درباره تاریخ جهان مرتبط است. وی همچنین بر این نظر است که تأکید هگل بر جهان‌شهرگرایی در پاسخ به دنیای جهانی‌شده ماست. در واقع مالند با تمرکز بر آرای هگل درباره هویت سیاسی به عنوان بخشی مرکزی و مهم از زندگی مدرن، توانایی فلسفه هگل در پرداختن به مسائل اصلی در فلسفه اخلاق و سیاست را آشکار می‌کند.