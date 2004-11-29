"كليو اوون" ازايفاي نقش درفيلم شهرگناه مي گويد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه پيرامون ايفاي نقش درفيلم "شهرگناه" گفت :"درابتداي امركاردراين پروژه براي ما بسياردشواربود. مراحل كاربه گونه اي پيش مي رفت كه ما را دربرابريك پرده سبزرنگ رها مي كردند ومي گفتند كه سايراجزاي فيلم رفته رفته به آن اضافه مي شوند. اين تجربه براي ما بسيارشگفت انگيزبود."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش پيرامون همكاري با "رابرت رودريگوئز" گفت :"اوواقعا به مثابه يك مرد رنسانس است وبي ترديد مي توان او را يك كارگردان كامل ناميد. تا به حال با فيلمسازي مانند اوهمكاري نكرده بودم.او درانجام تمامي مراحل ساخت فيلم مهارت دارد. به خوبي فيلمبرداري و تدوين مي كند ودرمورد تنظيم صدا وموسيقي نظرمي دهد. "

فيلم "شهرگناه" به كارگرداني " رابرت رودريگوئز" براساس كتاب " فرانك ميلر" ساخته شد كه دربرگيرنده داستانهاي سه كتاب ازاين نويسنده است وازآن جمله مي توان به آثاري چون " شهرگناه " و" آن قتل بزرگ " اشاره كرد.

