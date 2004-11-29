درصدد جذب بازيكن جديد هستيم / انتظار بالايي ازواليباليستهايمان نداريم

عليرضا سليماني مديرعامل باشگاه راه آهن خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهارداشت: با توجه به اين كه تمامي بازيكنان موثردرطول فصل جذب تيمهاي مختلف شده اند، با فدراسيون رايزني هايي انجام داده ايم تا ازتيمهاي ديگرليگ حداقل يك پاسوربه تيم خود اضافه كنيم، ولي تاكنون به نتيجه قعطي نرسيده ايم. اما مطمئنا دردوربرگشت تغييراتي خواهيم داشت.

وي درخصوص جذب بازيكنان خارجي براي دوربرگشت گفت: درحال حاضرزمان براي ورود بازيكنان خارجي گذشته است، زيرا فرصتي براي هماهنگي وجود ندارد وبه همين خاطرضعف بازيكنان بازده مطلوب را نخواهد داشت.

وي با يادآوري اين مطلب كه راه آهن خراسان اولين سال است كه درسوپرليگ تيم داري مي كند، گفت: تركيب تيمها بسيارجوان است واعتقاد ما براينست كه با جوانگرايي زيرساختهاي محكمي را براي تيم درآينده داشته باشيم وبازيكنان ما نياز به كسب تجربه وخودباوري دارند وبراي سال اول انتظاربالايي ازآنان نداريم.