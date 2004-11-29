ناتالي پورتمن: فيلم "انتقام سيت" به مراتب تاريك تر است

نمايي ازفيلم " جنگهاي ستاره اي "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه پيرامون ايفاي نقش درفيلم " جنگهاي ستاره اي "گفت:"كاردراين پروژه بسياردشواربود. ما به سختي كارمي كرديم ودراين ميان هنرپيشگان وسايرعوامل فيلم تمامي تلاششان را به كارمي بستند. ازهمين رو اميدواريم كه مخاطبان زمانيكه درسالنهاي سينما جاي مي گيرند، شاهد يك فيلم خوش ساخت باشند."

اين اثركه "انتقام سيت"نام دارد، درماه مي سال 2005 به نمايش درمي آيد ونشان مي دهد كه چگونه اناكين ، پدرلوك اسكايوالكر ازيك نوجوان شيرين به شخصيت منفي "دارت وادر" تبديل مي شود. درحقيقت اين اثرپاياني به منزله پلي ميان قسمت آخر و قسمت نخست"جنگهاي ستاره اي" به شمارمي رود.

دراين ميان سيت يك فرقه شيطاني است كه آناكين را گمراه كرده واورا به سمت نيروهاي تاريك سوق مي دهد.

"جنگهاي ستاره اي" كه نام "جورج لوكاس" را درمقام كارگردان دارد، درزمره محبوب ترين فيلمهاي تاريخ سينما جاي دارد و با فروش چشمگيري مواجه بوده است.