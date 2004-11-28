به گزارش خبرگزاري مهر يك ايراني در اينترنت دست به ابتكاري جالب زده است و در پايگاه اينترنتي http://arabian-gulf.info پيامي را هك كرده كه چنين سايتي وجود ندارد وسايتي كه شما به دنبال آن هستيد سايت خليج فارس است.

وقتي كاربر در اينترنت آدرس فوق را جستجو مي كند كاربر با صفحه اي روبرو خواهد شد كه در آن با خط قرمز نوشته شده است :

" خليجي كه شما بدنبال آن هستيد به اين نام وجود ندارد و خليج فارس را امتحان كنيد".

در زير اين پيغام آمده است : " خليجي كه شما بدنبال آن هستيد قابل دسترس نيست. هيچ آبراهي به اين نام وجود ندارد.نام صحيح آن خليج فارس است، هميشه به اين نام بوده و به همين نام هم باقي خواهد ماند.