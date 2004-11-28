هشدار دانشجويان بسيجي دانشكده علوم قضايي نسبت به انفعال در برابر برنامه هسته اي ايران

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در قسمت هايي از اين بيانيه كه در حاشيه تجمع امروز دانشجويان در مقابل مجلس توزيع شد، آمده است : از بدو امر آگاهان دلسوز هشدارهايي مبني بر اين كه نمي توان به اروپا چون واسطه اي بي طرف براي عادي سازي پرونده ايران اعتماد كرد، داده بودند و ديديم علي رغم امضاي پروتكل الحاقي و بازرسي هاي خارج از چهارچوب آژانس و متحمل شدن تعهدات فراوان در مقابل اروپا و ساير اقدامات ظاهرا اعتمادساز، طرف اروپايي با استفاده از موضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي كشور، قدم به قدم ما را به عقب راند تا جايي كه امروز تنها مانده است به ما بگويند كه حتي حق فكر كردن به فناوري هسته اي را نيز نداريم!

اين بيانيه مي افزايد: نكته جالب آنجاست كه هنوز هم هيات مذاكره كننده دم از موفقيت و پيشرفت مذاكرات مي زند؛ بعد از توافقنامه ننگين پاريس كه در نوع خود بي نظير است و حتي طرف غربي نيز پيش بيني آن را نمي كرد و در آن ايران ملزم به تعليق تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي تا پايان مذاكرات ( و به عبارت واضح تر تا هر وقت كه انها بخواهند) شد، انتظار مي رفت تا اروپايي ها وقعي بر ان نهاده و در مقابل، عادي سازي پرونده ايران را در دستور كار خود قرار دهند؛ اما نه تنها چنين نشد، بلكه در پيش نويس قطعنامه خود خواستار تعليق به صورت الزام آور و پايدار شدند.

دانشجويان بسيجي در بيانيه خود تصريح كردند: دولت انگليس با دهن كجي آشكار، شاخه سياسي منافقين را غير تروريست خوانده و ادعاي پوچ اين گروهك، دستمايه اي براي جوسازي عليه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و صد افسوس كه يكي از دستاوردهاي ارزشمند(!) اين هيات ، بعد از اين همه امتياز دهي در اين روزها، نزديك شدن قطعنامه به مفاد توافقنامه پاريس ذكر مي شود و باعث شرمساري است كه براي فعاليت چند دستگاه سانتريفيوژ كه زمينه كاري هزاران متخصص داخلي و آن هم براي تحقيقات غير اتمي است، به التماس استكبار نشسته ايم و منتظر اجازه آنها هستيم.

اين بيانيه مي افزايد : آيا با وجود اين همه عهدشكني و زياده خواهي تاريخي غربي ها نبايد نگران باشيم كه طرح تجديدنظر در NPT كه قرار است اسفند ماه در آژانس مطرح شود، بخش پاياني سناريوي مشترك آمريكا و اروپا براي محروم كردن هميشگي ايران از اين حق مسلم باشد؟

دانشجويان حقوق تاكيد كردند: نگذاريم آيندگان چونان به اين تعهدات بنگرند كه ما به تركمنچاي، گلستان و ...!