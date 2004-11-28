ديدار نايب رييس كميته امور زنان كويت با رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي

به گزارش سرويس سياسي مهر، دراين ديدار كه جمعى از نمايندگان زن مجلس شوراى اسلامى نيز حضور داشتند ، خانم فياض بخش ضمن خيرمقدم به هيات كويتى بااشاره به جايگاه والاى زن در اسلام و نظام جمهورى اسلامى ايران به تشريح فعاليتهاو عملكرد زنان درعرصه هاى سياسى و اجتماعى كشورمان پرداخت .



رييس فراكسيون زنان مجلس در ادامه خاطرنشان كرد : نقش موثر نمايندگان زن در ادوار مختلف مجلس شوراى اسلامى بويژه در دوره هاى چهارم و پنجم در تصويب طرحها ولوايح مختلف درجهت حمايت و صيانت از حقوق زنان ، تصويب قوانين حمايت از زنان وكودكان بي سرپرست ، افزايش سهميه زنان در برخى رشته هاى تخصصى پزشكى ، احتساب مهريه زنان براساس نرخ تورم و طرح معاضدت قضايى خانم هارا ، مهمترين اقدامات نمايندگان زن در ادوار گذشته مجلس ذكركرد.



خانم فياض بخش همچنين بااشاره به فعاليت كميسيون زنان و جوانان در دوره پنچم مجلس و نقش آن در تصويب طرح ها و لوايج در راستاى حمايت از حقوق زنان و حذف آثار دوره ششم ، اظهار اميدوارى كرد كه با فعاليت هاو رايزني هاى نمايندگان زن و تغييرآيي نامه ، شاهد تشكيل دوباره اين كميسيون در هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى باشيم .

خانم "سعد عبدالله السالم الصباح " نايب رييس كميته امور زنان و قائم مقام اتحاديه انجمنهاى زنان كويت نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندى از حضور در مجلس شوراى اسلامى ، هدف از اين ديدار را آشنايى با نمايندگان زن و نيز آگاهى از سير تحولات قوانين مربوط به زنان وخانواده در ايران و نيز تبادل تجربيات ميان دست اندركاران امور زنان در ايران و كويت برشمرد.