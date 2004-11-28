دومين جشنواره فرهنگي، ورزشي صنعت قطعه سازي ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات دررشته هاي فوتسال، دو صحرانوردي، تنيس روي ميز( آقايان، بانوان)، شنا( آقايان، بانوان)،كوهنوردي ( آقايان- بانوان)، واليبال( بانوان)، آمادگي جسماني( بانوان) بمدت 8 روزاز10 آذرماه جاري وبمدت يكهفته برگزارمي شود.
مراسم افتتاحيه اين جشنواره با حضورورزشكاران شركت كننده ومسوولين ومديران شركتهاي قطعه سازخودرو ايران ومقامات ورزشي كشوردرروزچهارشنبه 11آذرماه جاري ازساعت 9 الي 12درسالن بسكتبال مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد.
دراين مراسم ضمن اجراي برنامه هاي هنري، فرهنگي، ورزشي و رژه ورزشكاران ازقهرمانان ملي ورزش كشورهادي ساعي ( دارنده مدال طلاي تكواندو المپيك آتن ) يوسف كرمي ( دارنده مدل برنزتكواندوالمپيك آتن)عليرضا رضايي( دارنده مدال نقره كشتي المپيك آتن) علي دايي وسركارخانم اعظم خداياري( دارنده مقام سوم پرتاب ديسك پارالمپيك آتن ) ونخبگان علمي و دارندگان مدال طلاي المپياد جهاني دررشته هاي فيزيك، رياضي وكامپيوتربا اهداء لوح وجايزه تقديربعمل مي آيد.
زمان ومكان برگزاري مسابقات ورزشي دومين جشنواره فرهنگي، ورزشي صنعت قطعه سازي ايران( ساپكو) به شرح زيرمي باشد:
تنيس روي ميز: زمان برگزاري 10 آذرماه جاري وبمدت چهارروزازساعت 8 صبح درمجموعه ورزشي شركت محورسازان ايران خودرو واقع دركيلومتر10جاده مخصوص كرج جنب البرزخواهد بود.
فوتسال: زمان برگزاري روز10آذرماه جاري ازساعت 8 صبح دراستاديوم ورزشي كارگران واقع دركيلومتر 8 جاده قديم كرج جنب پل رود كن ومجموعه ورزشي مينوكيلومتر10جاده مخصوص كرج خواهد شد.
دو صحرانوردي: زمان برگزاري روز12آذرماه جاري راس ساعت 10 صبح درمحل پاركينگ شركت ساپكوواقع دركيلومتر 12 جاده مخصوص كرج خواهد بود.
شنا: زمان برگزاري روز13آذرماه جاري راس ساعت 9 صبح درمجموعه ورزشي خرم شاد واقع درانتهاي اتوبان همت، جنت آباد، بيست متري گلستان خواهد بود.
شطرنج: زمان برگزاري روز 12آذرماه جاري وبمدت دو روزراس ساعت 8 صبح درمجموعه ورزشي كارگران واقع در كيلومتر8 جاده قديم كرج جنب پل كن خواهد بود.
آمادگي جسماني( بانوان): زمان برگزاري روز 15آذرماه جاري راس ساعت 8 صبح در مجموعه ورزشي مينو واقع دركيلومتر 10 جاده مخصوص كرج جنب خواهد بود.
شنا ( بانوان): زمان برگزاري روز 12آذرماه جاري راس ساعت 30/8 صبح درمجموعه ورزشي خرم شاد واقع درانتهاي اتوبان همت، جنت آباد، بيست متري گلستان خواهد بود.
شطرنج( بانوان): زمان برگزاري روز15آذرماه جاري روزراس ساعت 30/8 صبح درمحل سالن آمفي تئاتر شركت ساپكوبرگزارخواهد بود.
كوهنوردي( بانوان): زمان برگزاري روز 12آذرماه جاري درقله ريزان منطقه افجه.
واليبال( بانوان): زمان برگزاري روز14 آذرماه جاري راس ساعت 8 صبح درمجموعه ورزشي شهداي غواص واقع درجاده مخصوص كرج - كمربندي آزادگان - شهرك فاطمه الزهرا(س)
گفتني است: مسابقات اين جشنواره باهمكاري تربيت بدني كارگران استان تهران وزيرنظرتربيت بدني شركت ساپكوبرگزارمي شود.
دومين جشنواره فرهنگي، ورزشي صنعت قطعه سازي ايران ( ساپكو) بمنظور ارتقاء سطح همكاري و تقويت روحيه ورزشي كاركنان شركتهاي زنجيره تامين قطعات خودرو با حضور بيش از1200ورزشكار از 60 شركت صنعتي قطعه سازخودرو ازسراسر كشور برگزار خواهد شد.
