كروبي: درباره حضورم در انتخابات رياست جمهوري تاچند روز آينده اعلام نظر مي كنم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي كه به دعوت حدادعادل در مجلس شوراي اسلامي در بهارستان حضور يافته بود، تصريح كرد: عده‌اي با من صحبت مي‌كنند كه كانديدا شوم و عده‌اي هم مي‌گويند كه نيايم، البته توصيه‌ها در محدوده‌ افراد است نه گروه‌ها.

كروبي گفت: تصميم قطعي خود را درباره‌ حضور يا عدم حضور در انتخابات آتي رياست جمهوري تا چند روز آينده اعلام مي ‌كنم.



دبيرمجمع روحانيون مبارز درباره كانديداي مشترك گروه‌ هاي دوم خرداد، گفت: پس ازآن كه آقاي موسوي به طور قطعي حضور خود را در اين انتخابات نپذيرفت تاكنون بحثي درباره‌ افراد نشده است. آنچه براي ما مهم است عمل به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر برگزاري انتخابات با مشاركت حداكثري مردم است.



وي با تأكيد بر ضرورت برگزاري انتخاباتي رقابتي، سالم، پرشور و صميمي در چارچوب قانون گفت: به همين خاطر هر هفته با جريانات همسو و نزديك به خود تشكيل جلسه مي‌دهيم و درباره‌ مسائل كشور از جمله انتخابات بحث مي‌كنيم.



كروبي همراه با حدادعادل در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه آيا فكر نمي‌كنيد شما دو نفر در انتخابات رياست جمهوري رقيب شويد؟ گفت: ما از رقابت با آقاي حدادعادل استقبال مي‌كنيم.



حدادعادل هم گفت: ما فعلا رفيقيم.



وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره‌ اين كه گزينه‌ كروبي - ولايتي در انتخابات آتي بهترين گزينه براي جناح راست است، گفت: من مفسر حرف‌هاي ديگران نيستم، هر كس چنين حرفي زده بايد خود دفاع كند.



حدادعادل گفت: آقاي كروبي از سر لطف و در پاسخ به ديدارم امروز به مجلس آمد. ارتباط ما با كروبي همواره برقرار بوده است. امروز هم اعضاي هيأت رييسه و نمايندگان مجلس از ديدار ايشان خوشحال هستيم. با وجود همه تفاوت‌هايي كه در مجلس ششم و هفتم دارند اكنون بهتر از هركس ديگري درك مي‌كنم كه آقاي كروبي چه وظيفه‌ي سنگيني را بر عهده داشتند و چه كار دشواري را انجام مي‌دادند.