اجرای تفکیک جنسیتی در رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به تاکیدات وزیر علوم در این زمینه، اظهار داشت: در صورتی که وزیر علوم اعلام کند دانشگاهها تفکیک جنسیتی را پیگیری کنند، دانشگاه شهید چمران اهواز این امکان را دارد تا در دروس عمومی و علوم انسانی به علت فراوانی تعداد دانشجویان، تفکیک جنسیتی را آغاز کند.

وی با اعلام اینکه تاکنون درهیچکدام از کلاسهای دانشگاه شهید چمران اهواز تفکیک جنسیتی صورت نگرفته است، تاکید کرد: در صورت اعلام وزیرعلوم، این برنامه تا آنجا که امکان داشته باشد اجرا خواهد شد اما به علت عدم امکانات و شرایط کافی، در آزمایشگاه ها تفکیک جنسیتی صورت نمی گیرد تا زمانی که امکانات مهیا شود.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز درباره خط مشی وزارت علوم در ارتباط با تفکیک جنسیتی دانشگاهها، خاطرنشان کرد: برای آنکه تفکیک جنسیتی تبدیل به حاشیه سازی نشود، باید خط مشی وزارت علوم در این زمینه مشخص شود چون به هرحال این مورد از برنامه های وزیر علوم است.

مروتی در ارتباط با نسبت حضور دختران و پسران در برخی رشته ها، اظهار داشت: معتقدیم دختران در برخی رشته ها به علت عدم محدودیت جنسیتی در پذیرش، حضور بیشتری دارند. برای مثال می توان به رشته های زمین شناسی و باغبانی اشاره کرد که حضور دختران دانشجو بیشتر از پسران است.

به گفته سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، این در حالی است که باید شرایطی فراهم شود تا با توجه به شرایط فعلی کشور، حضور پسران در این رشته ها افزایش یابد.