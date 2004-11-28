به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، منوچهر متكي در جمع خبرنگاران پارلماني با انتقاد از دپيلماسي جمهوري اسلامي ايران در قبال فعاليت هسته‌اي گفت: ما استراتژي تدوين شده‌ اي در برخورد با اروپايي ها نداريم .

وي با بيان اينكه استراتژي غرب متقاعد كردن تيم مذاكره كننده ما در توقف كامل و دائمي غني‌سازي يعني محروم شدن از چرخه سوخت است اضافه كرد: بعد از نشست گروه هشت اروپا با پيشنهاد مشخص توقف ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي به سراغ ايران آمد و با دادن وعده‌هايي سعي كرد ايران را متقاعد كند .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: موضع مقام معظم رهبري، دولت، مجلس و ملت ايران در بحث فعاليت هسته‌اي مبني بر خودكفا بودن كشور در اين موضوع باعث شد تا اروپا آن بخش از استراتژي را بصورت كوتاه مدت كنار بگذارد .

نماينده تهران در مجلس به اشكالات شكلي و محتوايي موافقتنامه پاريس اشاره كرد و گفت: هنوز امضا مركب اين توافقنامه خشك نشده بودكه اروپاييها قطعنامه‌اي را پيشنهاد مي‌كنند كه بعدا با استفاده از تعليق مي‌گويند كه حرف ما توقف غني‌سازي اتمي در ايران است .

متكي با تاكيد بر تعيين يك استراتژي روشن در قبال فعاليت هسته‌اي ايران تصريح كرد: استراتژي ما در اين زمينه بايد از نظرات مقام معظم رهبري، شوراي امنيت ملي، نظرسنجي عمومي و منافع ملي استنباط كند.متاسفانه امروز اين استراتژي در كشور وجود ندارد و خط قرمز ما در بحث حق ايران در دستيابي به فناوري هسته‌اي با پيشرفت مذاكرات نسبت به سال گذشته ضعيف‌تر شده است .

نماينده تهران در مجلس از عملكرد تيم مذاكره كننده ايران در خصوص فعاليت هسته‌اي ايران انتقاد كرد و خاطرنشان ساخت: تيم مذاكره كننده ما هيچ نيازي به استفاده از نظرات كارشناسي كشور در مذاكرات هسته‌اي نمي‌بيند و متاسفانه شوراي امنيت ملي به پيشنهاد مجلس براي تقويت تيم مذاكره كننده توجهي نكرد و علي‌رغم نظر شفاهي مبني بر حضور رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس در مذاكرات هسته‌اي بصورت رسمي از آقاي بروجردي دعوت بعمل نيامد .

وي گفت: مجلس در زمان مقتضي تصميم لازم را خواهد گرفت و اگر ما از حق مسلم خود محروم شويم ، مجلس در آينده نزديك طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته‌اي را نهايي خواهد كرد .