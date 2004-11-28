  1. سیاست
در مقابل برخورد نامناسب اروپا

متكي : مجلس پروتكل الحاقي را تصويب نمي‌كند

منوچهر متكي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: رد پروتكل الحاقي از سوي مجلس شوراي اسلامي اولين قرباني برخورد نامناسب اروپا با فعاليت هسته‌اي ايران است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، منوچهر متكي در جمع خبرنگاران پارلماني با انتقاد از دپيلماسي جمهوري اسلامي ايران در قبال فعاليت هسته‌اي گفت: ما استراتژي تدوين شده‌ اي در برخورد با اروپايي ها نداريم.

وي با بيان اينكه استراتژي غرب متقاعد كردن تيم مذاكره كننده ما در توقف كامل و دائمي غني‌سازي يعني محروم شدن از چرخه سوخت است اضافه كرد: بعد از نشست گروه هشت اروپا با پيشنهاد مشخص توقف ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي به سراغ ايران آمد و با دادن وعده‌هايي سعي كرد ايران را متقاعد كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: موضع مقام معظم رهبري، دولت، مجلس و ملت ايران در بحث فعاليت هسته‌اي مبني بر خودكفا بودن كشور در اين موضوع باعث شد تا اروپا آن بخش از استراتژي را بصورت كوتاه مدت كنار بگذارد.

نماينده تهران در مجلس به اشكالات شكلي و محتوايي موافقتنامه پاريس اشاره كرد و گفت: هنوز امضا مركب اين توافقنامه خشك نشده بودكه اروپاييها قطعنامه‌اي را پيشنهاد مي‌كنند كه بعدا با استفاده از تعليق مي‌گويند كه حرف ما توقف غني‌سازي اتمي در ايران است.

متكي با تاكيد بر تعيين يك استراتژي روشن در قبال فعاليت هسته‌اي ايران تصريح كرد: استراتژي ما در اين زمينه بايد از نظرات مقام معظم رهبري، شوراي امنيت ملي، نظرسنجي عمومي و منافع ملي استنباط كند.متاسفانه امروز اين استراتژي در كشور وجود ندارد و خط قرمز ما در بحث حق ايران در دستيابي به فناوري هسته‌اي با پيشرفت مذاكرات نسبت به سال گذشته ضعيف‌تر شده است.

نماينده تهران در مجلس از عملكرد تيم مذاكره كننده ايران در خصوص فعاليت هسته‌اي ايران انتقاد كرد و خاطرنشان ساخت: تيم مذاكره كننده ما هيچ نيازي به استفاده از نظرات كارشناسي كشور در مذاكرات هسته‌اي نمي‌بيند و متاسفانه شوراي امنيت ملي به پيشنهاد مجلس براي تقويت تيم مذاكره كننده توجهي نكرد و علي‌رغم نظر شفاهي مبني بر حضور رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس در مذاكرات هسته‌اي بصورت رسمي از آقاي بروجردي دعوت بعمل نيامد.

وي گفت: مجلس در زمان مقتضي تصميم لازم را خواهد گرفت و اگر ما از حق مسلم خود محروم شويم ، مجلس در آينده نزديك طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته‌اي را نهايي خواهد كرد.

متكي ادامه داد: مجلس با هدف كمك به دولت با ديده اغماض به اقدام خلاف دولت نگاه مي‌كند و اگر قرار باشد در مذاكرات هسته‌اي حق ايران در دستيابي به انرژي هسته‌اي ضايع شود پروتكل الحاقي در مجلس رد خواهد شد.

