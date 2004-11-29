ركود بازار پنبه در استان خراسان موجب دلسردي كشاورزان شده است

مديرعامل صندوق پنبه در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با اظهار نگراني از خريد پنبه در استان خراسان گفت: وضعيت پنبه دراستان گلستان مناسب است و تا كنون بيشتر وش توليدي كشاورزان اين استان خريداري شده است اما ميزان وش خريداري شده در استان خراسان تا كنون حدود 60 هزار تن بوده و پيش بيني مي شود حدود 60 هزار تن ديگروش باقي مانده باشد .

محمد حسين كاوياني ركود بازار پنبه استان خراسان ، باقي ماندن حدود 60 هزار تن وش در مزارع كشاورزي استان خراسان و كاهش قيمت بين المللي پنبه را از دلايل اصلي كاهش قيمت پنبه در بازار استان خراسان دانست .

وي افزايش معضلات كشت پنبه را موجب دلسردي كشاورزان و در نتيجه كاهش سطوح كشت اين محصول در سال آينده عنوان كرد و افزود: در شرايط كنوني دولت مي تواند با خريد وش توليدي كشاورزان ازطريق موسساتي مانند صندوق پنبه و ذخيره سازي آن موجب متعادل شدن قيمت اين محصول و اميدواري كشاورزان به كشت اين محصول براي سال آينده شود .

كاوياني افزود: براساس آخرين آمار تا كنون حدود 161 هزار و 928 تن وش پنبه در سالجاري برداشت شده كه از اين ميزان حدود 120 هزار تن آن تصفيه و حدود 40 هزار تن ديگر باقي مانده است .

محمد حسين كاوياني ميزان پنبه محلوج توليد شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني را 37 هزار و 353 تن دانست و تاكيد كرد: با احتساب يك هزار و 877 تن پنبه محلوج توليدي سال گذشته موجود در انبار ، پنبه قابل عرضه به صنايع نساجي در سال جاري به رقم 39 هزار و 230 تن خواهد رسيد كه از اين ميزان حدود 21 هزار و 788 تن جذب كارخانجات نساجي و مابقي در انبار باقي خواهد ماند .

وي با طبيعي خواند ن روند توليد و مصرف پنبه محلوج در كشور تصريح كرد: برداشت محصول پنبه طي يك دوره شش ماهه صورت مي گيرد و اين در حالي است كه مصرف پنبه محلوج توليد شده در يك دوره يكساله است و در نتيجه هميشه مقداري از پنبه محلوج در كارخانجات پنبه پاك كني باقي مي ماند .

كاوياني گفت: اين درحالي است كه اگر مانند شرايط كنوني قيمت بين المللي پنبه در بازار پايين باشد صنايع نساجي مطمئن خواهند شد كه صادرات اين محصول در داخل كاهش مي يابد و در نتيجه دليلي براي خريد چند ماهه محلوج پنبه از كارخانجات نمي بينند .

