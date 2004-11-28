موسويان: گفتگوها امشب نهايي مي شود // پرونده ايران قطعا از دستور كار شوراي حكام خارج خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيد حسين موسويان به شبكه‎‎‎ خبر سيما گفت : گفتگوها به‎‎ مراحل‎ نهايي‎ خود بسيار نزديك‎ شده است‎ و‎ اروپايي‎‎‎ ها نكات مهمي كه‎‎ مورد نظر جمهوري اسلامي ايران‎ بوده است‎ در متن‎ آخرين پيش‎ نويس‎ قطعنامه‎ اصلاح‎ كرده اند.

وي افزود با مذاكرات‎‎ صورت گرفته‎‎ مكانيزم‎ ماشه يا "تهديد مخفي‎" براي‎‎ ارجاع پرونده‎‎ ايران‎‎ به شوراي امنيت‎ از متن نهايي‎ پيش‎ نويس‎ اروپايي‎ ها حذف‎ شده است

سخنگوي هيات ايراني درباره سانتريفيوژهايي كه ايران درخواست مستثني شدن آنها را داشته نيز آن را مسئله اي فني خواند كه با اهداف مغرضانه درباره آن تبليغات سياسي شده و براي توافق درباره ان مسئله خاصي وجود ندارد.

وي همچنين گفت در جديد و اصلاح شده اروپايي ها تصريح شده است كه تعليق‎‎ غني سازي اورانيوم الزام‎ حقوقي‎‎ و قانوني براي‎ ايران‎ ندارد و داوطلبانه‎ و براي‎‎‎ اعتمادسازي است‎ ؛ همچنين تصويب پروتكل‎ الحاقي‎‎ در آژانس نيز تا زماني كه‎ مجلس‎ شوراي اسلامي‎ براي‎‎ تصويب‎ نهايي آن‎ تصميم‎ بگيرد جنبه‎‎ اعتمادسازي و داوطلبانه دارد.