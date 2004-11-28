  1. سیاست
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۰

در گفتگويي با شبكه خبر عنوان كرد ؛

موسويان: گفتگوها امشب نهايي مي شود // پرونده ايران قطعا از دستور كار شوراي حكام خارج خواهد شد

موسويان: گفتگوها امشب نهايي مي شود // پرونده ايران قطعا از دستور كار شوراي حكام خارج خواهد شد

سخنگوي‎‎ هيئت‎ ايراني مذاكره‎‎كننده در آژانس‎ بين المللي‎‎ انرژي اتمي مي گويد ‎ گفتگوها تا امشب‎ نهايي‎‎ مي شود و خروج‎ پرونده هسته اي‎ ايران‎ از دستور كار شوراي‎ حكام‎ قطعي‎ خواهد بود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيد حسين موسويان به شبكه‎‎‎ خبر سيما گفت : گفتگوها به‎‎ مراحل‎ نهايي‎ خود بسيار نزديك‎ شده است‎ و‎ اروپايي‎‎‎ ها نكات مهمي كه‎‎ مورد نظر جمهوري اسلامي ايران‎ بوده است‎ در متن‎ آخرين پيش‎ نويس‎ قطعنامه‎ اصلاح‎ كرده اند.

وي افزود با مذاكرات‎‎ صورت گرفته‎‎ مكانيزم‎ ماشه يا "تهديد مخفي‎"  براي‎‎ ارجاع پرونده‎‎ ايران‎‎ به شوراي امنيت‎ از متن نهايي‎ پيش‎ نويس‎ اروپايي‎ ها حذف‎ شده است

سخنگوي هيات ايراني درباره  سانتريفيوژهايي كه ايران درخواست مستثني شدن آنها را داشته نيز آن را مسئله اي فني خواند كه با اهداف مغرضانه درباره آن تبليغات سياسي شده و براي توافق درباره ان مسئله خاصي وجود ندارد.

وي همچنين گفت در جديد و اصلاح شده اروپايي ها تصريح شده است كه  تعليق‎‎  غني سازي اورانيوم الزام‎ حقوقي‎‎ و قانوني براي‎ ايران‎ ندارد و داوطلبانه‎ و براي‎‎‎ اعتمادسازي است‎ ؛ همچنين تصويب پروتكل‎ الحاقي‎‎ در آژانس نيز تا زماني كه‎ مجلس‎ شوراي اسلامي‎ براي‎‎ تصويب‎ نهايي آن‎ تصميم‎ بگيرد جنبه‎‎ اعتمادسازي و داوطلبانه دارد.

کد مطلب 134537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها