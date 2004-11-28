سردار صفوي: كارآمدي نظام در گرو حضور بسيج در عرصه هاي مديريتي كشور است

به گزارش سرويس سياسي مهر، صفوي در جمع شركت‌كنندگان در دومين همايش پايگاههاي مقاومت نمونه (طرح اسوه) سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود : خوشحاليم كه در سال 83 نيمي از آرزوي حضرت امام(ره) بنيانگذار اين نهاد مردمي برآورده شده و تا پايان امسال تعداد بسيجيان به 11 ميليون نفر خواهد رسيد. همچنين طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه‌ سياسي، اقتصادي، فرهنگي كشور (از سال 84 تا 89 ) ظرفيت بسيج را به 15 ميليون نفر خواهيم رساند.



وي افزود : اميدواريم با همت و تلاش شما بسيجيان در پنج سال آينده علاوه بر افزايش ظرفيت كمي و كيفي بسيج در عرصه‌ دفاعي نيز 2500 گردان عاشورا و الزهرا(س) را تشكيل و 1000 گردان از بين اين ها را تجهيزنماييم .

سردار صفوي گفت: علاوه بر اين و در راستاي مقابله با تهديدات نيمه سخت احتمالي دشمنان بايد 5000 گروه رزمي كربلا را ايجاد و آنها را توسعه و تجهيز نماييم. يعني به ازاي هر گردان دو گروه رزمي داشته باشيم.

وي ابراز اميدواري كرد: با ساماندهي دفاع مسلح مردمي بر مبناي توسعه ساز و كارهاي گردان‌هاي عاشورا و الزهرا(س) و گروههاي رزمي كربلا و تشكيل هسته ‌هاي مقاومت حسيني در سراسر كشور ضمن تعميق فرهنگ و تفكر بسيجي آمادگي دفاع همه‌جانبه در برابر توطئه‌هاي دشمنان را پيدا كنيم.

سردار صفوي از اجراي طرح اردوي سازندگي بسيج از تابستان سال آينده خبر داد و افزود: درصدد هستيم با استفاده از ظرفيت و توان موجود در گروههاي مختلف بسيج مستضعفين و نخبگان و بكارگيري تجهيزات و امكانات سپاه و تامين اعتبار اجرايي آن از سوي دولت با يك همت و تلاش جدي غبار محروميت و فقر را از چهره‌ مردم مناطق دورافتاده‌ كشور بزداييم.

وي گفت: آينده‌ كشور از آن بسيجيان كارآمد مخلص و دلسوز است و بسيج متخصصين بايد با جديت در چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي به ايفاي نقش بپردازد؛ چرا كه كارآمدي نظام در گرو حضور بسيج در عرصه‌هاي مديريتي و اجرايي كشور است.

فرمانده كل سپاه با تقدير از زحمات فرمانده نيروي مقاومت بسيج افزود: سردار حجازي فردي شجاع، خردمند و ولايتمدار است كه مجموعه بسيج را با تدبير و عقلانيت به سمت آرمان‌هاي انقلاب سوق مي‌دهد و بسيجيان عزيز نيز با شناختي كه از فرمانده خود دارند در راستاي اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده فعاليت مي‌كنند.