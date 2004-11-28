به گزارش خبرنگار پارلماني مهردكترمحمد خوشچهره در جمع خبرنگاران گفت: عملكرد دولت در نحوه برداشت از صندوق ذخيره ارزي بخشي نگري و فاقد عقلانيت رفتاري است.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: درهيچ دوره اي از تاريخ ايران بازار نفت مانند اكنون از ثبات رو به رشد تا بدين حد برخوردار نبوده است، اما به موازات اين مهم در دولت نوعي بخشي نگري حاكم است كه منافع عمومي را در نظر نميگيرد.
خوشچهره با بيان اينكه دولت خاتمي تلاش ميكند منابع حاصل شده را در ماه هاي پاياني عمر خود هزينه كند تا شاخصهاي رفاه و توسعه را به نام خود بالا ببرد، تصريح كرد: اين منطق رفتاري است، نه منطق عقلاني؛ زيرا حساب ذخيره ارزي بايد صرف منافع ملي درازمدت شود.
وي با تاكيد بر نقش نظارتي مجلس و لزوم كنترل اين روند از سوي قوه مقننه تصريح كرد: متاسفانه اشكال اينجاست كه دولت نيز با مجلس انسجام رفتاري ندارد و با بسترسازي زيركانه بر مطالبات منطقهاي و بخشي نمايندگان سوار شده و حساب ذخيره ارزي را خالي ميكند.
متاسفانه به دليل مشكلات متعدد اينگونه اقدامات دولت نيز با استقبال برخي نمايندگان مواجه ميشود؛ در حالي كه اين نوع هزينه كردن بهينه نيست.
خوشچهره گفت: كشور ما در حال حاضر در شرايط بحراني و استراتژيك قرار دارد و اگر پرونده ايران از آژانس انرژي اتمي به شوراي امنيت ارسال شود حساب ذخيره ارزي تنها منبعي است كه حداقل براي يك سال ميتواند از فشارهاي اقتصادي بر كشور بكاهد. از اين رو بايد اين حساب را حفظ كرد.
نظر شما