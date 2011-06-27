به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیخ الاسلامی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: سال گذشته اولین دوره این جام به همت خانه مطبوعات خراسان رضوی برگزار شد که لازم است همین جا از زحمات این عزیزان در برگزاری این جام تشکر کنیم.



وی تصریح کرد: با این حال اولین دوره هر رقابتی با نقایصی روبرو است که در سال گذشته تیم های شرکت کننده نسبت به برگزاری این رقابت ها و برخی مسائل از جمله نحوه داوری ها اعتراضاتی را داشتند که البته بخشی از آنها به واقعیت نزدیک بود و ما طی جلساتی، قوانین جدیدی را مصوب کردیم.



شیخ الاسلامی افزود: آیین نامه اجرایی، قوانین و شرایط حضور تیمها در این جام به زودی در اختیار مدیران محترم رسانه ها قرار می گیرد.



رئیس انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی خراسان رضوی گفت: امیدواریم با جذب اسپانسر بتوانیم جوایز تیم های برتر را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم و مسابقاتی در شأن خبرنگاران زحمت کش رسانه ها برگزار کنیم.



دومین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه های خراسان رضوی از نیمه دوم تیر ماه سال جاری برگزار می‌شود که قهرمان این مسابقات به رقابتهای جام رسانه های کشور اعزام خواهد شد.