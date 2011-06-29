جزئیات خورشیدگرفتگی روز جمعه/ امکان مشاهده کسوف تنها از اقیانوس

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان جزئیات خورشید گرفتگی روز جمعه 10 تیرماه پرداخت و افزود: این خورشید گرفتگی در 1 جولای 2011 برابر 10 تیرماه سال جاری رخ خواهد داد.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر اینکه این خورشید گرفتگی از نوع جزئی است، اظهار داشت: به دلیل آنکه این گرفت درصد کمی از سطح خورشید را می پوشاند، این پدیده محسوس نیست.



وی با بیان اینکه در این پدیده یک دوره ساروس جدید ایجاد شده است، توضیح داد: هر ساروس عبارت از یکسری گرفت هایی است که با فاصله 18 سال و 11 روز و 8 ساعت به طور منظم رخ می دهد خورشید گرفتگی روز 10 تیرماه از ساروس جدید 156 است.

قمری نژاد ادامه داد: این دوره جدید ساروس با 8 گرفت جزئی آغاز می شود و دارای 52 گرفت حلقوی است که با 9 گرفت جزئی به کار خود پایان می دهد.



وی با تاکید بر اینکه اولین گرفت این دوره در سال 2011 آغاز می شود، خاطر نشان کرد: آخرین گرفت دوره جدید ساروس 156 و در سال 3237 خواهد بود.



دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به مسیر کسوف روز 10 تیرماه یادآور شد: این خورشید گرفتگی در بخشهای جنوبی قاره آفریقا آغاز می شود و در اقیانوس منجمد جنوبی (جنوبگان) پایان می یابد. به عبارت بهتر رصد این خورشید گرفتگی تنها از اقیانوس میسر است.

وی افزود: این خورشیدگرفتگی از ایران به هیچ عنوان قابل رویت نیست.