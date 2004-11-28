تاكيد رئيس مجلس شوراي اسلامي بر برگزاري انتخابات عراق در موعد مقرر

به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين ديدار ابتدا حداعادل ضمن خيرمقدم به هيات عراقي مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقلال، وحدت و يكپارچگي، حفظ تماميت ارضي را مورد تاكيد قرار داد.



رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين برگزاري بموقع انتخابات در اين كشور را در ايجاد اقتدار ملي و قطع دخالت بيگانگان در اين كشور به بهانه عدم وجود دموكراسي بسيار با اهميت دانست و آن را در برقراري امنيت در اين كشور ضروري ارزيابي كرد.



حدادعادل در ادامه ضمن ابراز خرسندي از ديدگاه مثبت مسئولين عراقي و رهبران گروهها و جريانات مختلف قومي و مذهبي اين كشور درخصوص انتخابات آينده‌ عراق، اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري انتخابات در موعد مقرر و رعايت مصالح كلي عراق موجبات پيشرفت اين كشور فراهم شود.

در ادامه‌ اين ديدار ابراهيم جعفري، معاون رييس‌جمهور عراق نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در مجلس شوراي اسلامي برگزاري انتخابات به صورتي فراگير و دموكراتيك با حضور همه اديان و اقوام را نشان‌دهنده استقبال جمهوري اسلامي ايران از اصل گفتگو ميان اديان و تمدن‌ها دانست و خواستار استفاده از تجربيات ايران در عرصه‌ پارلماني شد.