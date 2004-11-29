درحال اصلاح ساختار كميته ملي المپيك هستيم / تا زمان مشخص شدن روسا، سرپرست فدراسيونها مي مانم

علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: با توجه به اين برنامه هنوزبراي ايجاد تغييرات دربخشهاي مختلف كميته ملي المپيك اقدامي نكرده ايم وجابه جايي دربرنامه هاي كوتاه مدت ما جايي ندارد.

كفاشيان درخصوص وضعيت عضويتش درمجامع فدراسيونهاي ورزشي با توجه به انتصاب مهدي قدمي معاون سازمان ملي ورزش ورئيس مركز ورزش قهرماني بعنوان رييس مجامع عمومي فدراسيونها خاطرنشان كرد: بعنوان دبيركل كميته ملي المپيك ازاين پس درتمام مجامع حضورخواهم داشت، اما رياست برگزاري مجامع فدراسيونها برعهده آقاي قدمي خواهد بود.

وي همچنين درمورد سرپرستي فدراسيونهايي كه زيرنظراوفعاليت مي كنند، خاطرنشان كرد: تا زمان انتخاب رييس جديد براي اين فدراسيونها دراين مسووليت خواهم ماند تا پس ازروشن شدن وضعيت اين فدراسيونها بتوانم با فراغ بال بيشتري به اموركميته ملي المپيك بپردازم.

كفاشيان درپايان درمورد آخرين وضعيت مهندس مهرعليزده در WADA گفت: منتظربازگشت دكترخليليان ازاجلاس جهاني كميته بين المللي مبارزه با دوپينگ هستيم تا دراين زمينه اظهارنظركنيم.