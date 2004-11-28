گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (78) ايران، آژانس و كشورهاي اروپايي به توافق رسيدند

جمهوري اسلامي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز سه كشور اروپايي درباره فعاليت 20 سانتريفيوژ مورد درخواست ايران با يكديگر به توافق رسيدند.