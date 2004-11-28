  1. سیاست
گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (78)

ايران، آژانس و كشورهاي اروپايي به توافق رسيدند

جمهوري اسلامي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز سه كشور اروپايي درباره فعاليت 20 سانتريفيوژ مورد درخواست ايران با يكديگر به توافق رسيدند.

خبرنگار اعزامي خبرگزاري "مهر" به وين لحظاتي پيش با ارسال اين خبر تاكيد كرد كه بر اساس اين تفاهم هيچ يك از اين سانتريفيوژها از جانب آژانس پلمپ نخواهد شد.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.

