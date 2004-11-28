احتمال تغييرات در سقف توليد نفت اوپك بعيد است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي عرب نيوز اين مقام نيجريه اي با اشاره به اينكه اوپك در ماههاي اخير با ظرفيت كامل خود نفت توليد كرده است گفت قيمت نفت شروع به كاهش كرده است و به همين علت نيازي به افزايش توليد نيست.

ادموند داكوروEdmund Daukoru مشاور وزير نفت نيجريه اعلام كرد در ماه اخير با افزايش توليد اوپك سياست هاي خود را كمي سهل كرده و افزايش يا كاهش در سهميه نفت مشكلاتي دارد.

وي گفت كاهش سهميه نفت به لحاظ رواني مي تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد و افزايش آن نيز موانع و مشكلات ساختاري دارد.

اين مقام نيجريه اي اعلام كرد ما در نشست دسامبر تصميمي در رابطه با تغيير قيمتهاي نفت كه باعث بروز اختلاف نظر مي شود اتخاذ نخواهيم كرد در اين مورد بحث مي كنيم و بحثهاي زيادي هم صورت خواهد گرفت كه من فكر مي كنم اين بحثها هم منجر به اتخاذ تصميم نشود.