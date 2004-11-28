اشغالگران اسرائيلي بيش از چهار هزار و صد واحد مسكوني فلسطينيان را تخريب كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره ، گزارش سازمان حقوق بشر اسرائيلي " بتسليم" كه در اراضي فلسطيني فعاليت مي كند حكايت از آن دارد كه تعداد خانه هاي فلسطيني كه اشغالگران اسرائيلي آنها را با بولدوز يا مواد منفجره با خاك يسكان كرده اند در چارچوب سياست مجازات دسته جمعي از هنگام انتفاضه دوم به بيش از 4100 واحد رسيده است .



تخريب اين تعداد خانه باعث آوارگي و بي خانمان شدن 28 هزار فلسطيني شده است، علاوه بر اين اشغالگران قدس 3400 خانه را در چارچوب سياست پاكسازي يا به ادعاي اينكه بدون مجوز بنا شده است، ويران كرده اند.



بر اساس اين گزارش ارتش اشغالگر 628 خانه را كه 3983 تن در آن زندگي مي كردند به ادعاي مشاركت تنها 333 تن از آنها درعمليات ضد اسرائيلي تخريب كرده اند.



بر اساس اطلاعات اين سازمان ،نظاميان صهيونيست در مقابل هر فلسطيني كه منزلش را به ادعاي مشاركت در عمليات ضد اسرائيلي تخريب كرده اند منازل 12 فلسطيني را حتي بدون اين اتهامات تخريب كرده اند.



بر اساس اين گزارش،295 واحد مسكوني در حالي بدست اشغالگران تخريب شده است بدون اينكه ثابت شود عاملان عمليات ضد اسرائيلي در آن خانه هاي ساكن بوده اند .



1286 فلسطيني حتي به گواه اسرائيلي ها با وجود بيگناهي، خانه هايشان تخريب شده است و آواره شده اند.



اسرائيل به صرف مظنون شدن به فلسطينياني كه در عمليات ضد صهيونيستي مشاركت مي كنند، خانه هاي آنها را تخريب مي كند.



سازمانهاي حقوق بشر اقدامات ارتش رژيم اسراييل در تخريب منازل فلسطينيان را نوعي مجازات گروهي از سوي اين رژيم عنوان كرده و ان را محكوم كرده اند. .



از جمله ، آژانس حقوق بشر ساز مان ملل در گزارشي تاكيد كرد تخريب خانه هاي فلسطينيان نقض قوانين بين المللي است .



آژانس حقوق بشر سازمان ملل مستقر در نيويورك چندي پيش اعلام كرد اسرائيل با تخريب خانه هاي هزاران فلسطيني در غزه به طور سيستماتيك قوانين بين المللي را نقض كرده است .



ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارش يكصد و سي و پنج صفحه اي در باره انهدام خانه هاي فلسطينيان اعلام كرد : اسرائيل در چهار سال گذشته به بهانه قاچاق اسلحه توسط مبارزان فلسطيني دست به تخريب گسترده شهر رفح زده است . شهري كه بيش از ده درصد مردم خانه هايشان را از دست داده اند .

