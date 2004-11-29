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۹ آذر ۱۳۸۳، ۹:۵۲

با حضور چهار تنيسور ايراني ؛

دومين روز مسابقات چلنجرز امروز در جدول اصلي پيگيري مي شود

اولين دوره مسابقات بين المللي تنيس چلنجرز كه با حضور 32 بازيكن در مرحله مقدماتي شروع شده بود، با راهيابي 4 نفر به جدول اصلي، پايان يافت.

 به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابتها كه با همت موسسه ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش برگزار مي شود در مرحله‌ي مقدماتي 15 نفر ايراني حضور داشتند كه هيچ كدام به مرحله‌ بعد صعود نكردند.
اما در ديگر مسابقات انجام شده " ماريوس زاي" از آلمان بر "مانوئل خوئرا" از ايتاليا غلبه كرد، "مونت‌ كورت" از فرانسه، "مارك كانواس" از اسپانيا را شكست داد و " سردا "  از شيلي و " پلرين"  از فرانسه، " گوئلنر" و "دورش" تنيسورهاي آلماني را از پيش رو برداشتند و به جدول اصلي راه يافتند.
درقسمت تك مسابقه‌ دوبل اين رقابت‌ها نيز بعدازظهرديروز كامران روزبه و محسن بديع در مقابل دو حريف ژاپني مغلوب شدند.
ادامه‌ رقابت‌هاي جدول اصلي چلنجرزاز ساعت 9 صبح امروز در دو قسمت انفرادي و دوبل در مجموعه ورزشي المپيك كيش برگزار مي‌شود.


عكس : عليرضا عابدي

درجدول اصلي انفرادي شهاب حسني، سعيد احمدوند، انوشا شاهقلي و اميرسهيل محسني 4 تنيسور از كشورمان در مقابل حريفان خود قرار مي‌گيرند. در مهم ‌ترين رقابت‌هاي دوبل نيز اشكان شكوفي و اكبر طاهري مقابل دو تنيسور از شيلي و هلند، كوروش هاشميان و مهرداد وهابي برابر دو بازيكن از ژاپن و فرانسه و شهاب حسني و انوشا شاه‌قلي با دو تنيسور از لهستان به مبارزه مي‌پردازند.  جايزه يك هفته از رقابت‌هاي چلنجر براي هر قهرمان، 25 هزار دلار است.

کد مطلب 134579

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