دومين روز مسابقات چلنجرز امروز در جدول اصلي پيگيري مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين رقابتها كه با همت موسسه ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش برگزار مي شود در مرحلهي مقدماتي 15 نفر ايراني حضور داشتند كه هيچ كدام به مرحله بعد صعود نكردند.
اما در ديگر مسابقات انجام شده " ماريوس زاي" از آلمان بر "مانوئل خوئرا" از ايتاليا غلبه كرد، "مونت كورت" از فرانسه، "مارك كانواس" از اسپانيا را شكست داد و " سردا " از شيلي و " پلرين" از فرانسه، " گوئلنر" و "دورش" تنيسورهاي آلماني را از پيش رو برداشتند و به جدول اصلي راه يافتند.
درقسمت تك مسابقه دوبل اين رقابتها نيز بعدازظهرديروز كامران روزبه و محسن بديع در مقابل دو حريف ژاپني مغلوب شدند.
ادامه رقابتهاي جدول اصلي چلنجرزاز ساعت 9 صبح امروز در دو قسمت انفرادي و دوبل در مجموعه ورزشي المپيك كيش برگزار ميشود.
عكس : عليرضا عابدي
درجدول اصلي انفرادي شهاب حسني، سعيد احمدوند، انوشا شاهقلي و اميرسهيل محسني 4 تنيسور از كشورمان در مقابل حريفان خود قرار ميگيرند. در مهم ترين رقابتهاي دوبل نيز اشكان شكوفي و اكبر طاهري مقابل دو تنيسور از شيلي و هلند، كوروش هاشميان و مهرداد وهابي برابر دو بازيكن از ژاپن و فرانسه و شهاب حسني و انوشا شاهقلي با دو تنيسور از لهستان به مبارزه ميپردازند. جايزه يك هفته از رقابتهاي چلنجر براي هر قهرمان، 25 هزار دلار است.
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