۸ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۰۰

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين (80)

آخرين جلسه اختصاصي هيات ايراني و سه كشور اروپايي ؛ امشب ساعت 19 به وقت وين

آخرين جلسه اختصاصي و رو در روي هيات مذاكره كننده ايران و اروپا ساعت 19 امروز به وقت وين تشكيل مي شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين در اين جلسه هيات ايراني تلاش مي كند آخرين نظرات خود را مطرح كند و به آخرين توافقات با سه كشور اروپايي دست يابد.

اين هفتمين دور از مذاكرات رودروي هيات مذاكره كننده ايران و سه كشور اروپايي در اين دوره از نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود.
کد خبر 134580

