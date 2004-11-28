آخرين جلسه اختصاصي هيات ايراني و سه كشور اروپايي ؛ امشب ساعت 19 به وقت وين

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين در اين جلسه هيات ايراني تلاش مي كند آخرين نظرات خود را مطرح كند و به آخرين توافقات با سه كشور اروپايي دست يابد.
اين هفتمين دور از مذاكرات رودروي هيات مذاكره كننده ايران و سه كشور اروپايي در اين دوره از نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود.
آخرین جلسه اختصاصی هیات ایرانی و سه کشور اروپایی
آخرين جلسه اختصاصي و رو در روي هيات مذاكره كننده ايران و اروپا ساعت 19 امروز به وقت وين تشكيل مي شود.
