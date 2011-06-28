به گزارش خبرنگار مهر، مزدا مرادعباسی که پیشتر کتاب "واژه در قاب" را درباره اقتباس در سینمای ایران نوشته به زودی کتاب "رویاهاتو از دست نده" را روانه بازار میکند. این کتاب بررسی تاریخی و تحلیلی سینمای کودک در سالهای پیش و پس از انقلاب تا اواخر دهه 80 است.
این کتاب از نگاه محمدعلی طالبی و در مصاحبه با وی که یکی از مهمترین چهرههای سینمای کودک است به تحلیل این روند میپردازد، "رویاهاتو از دست نده" نام موقت است و احتمالا نام دیگری برای این کتاب در نظر گرفته میشود.
مزدا مرادعباسی مراحل تحقیق و نگارش کتاب را تمام کرده و به زودی آن را به ناشر تحویل میدهد.
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