کاظم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالگرد حمله شیمیایی رژیم صدام به سردشت و نیز هشتم تیر روز مبارزه با سلاح های شیمیایی دیدگاه های خود را در رابطه با اقدامات جهانی برای فشار به دارندگان سلاح های شیمیایی برای التزام به نابودی این سلاح ها تشریح کرد.

قدرت های بزرگ توجهی به تعهد خود برای خلع سلاح نداشته اند



سفیر ایران در هلند در خصوص پایبندی قدرت های بزرگ به موضوع خلع سلاح و عدم اشاعه این سلاح ها تصریح کرد: کشورهای دارنده سلاح هسته ای طبق ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که همان ان پی تی است موظف هستند سلاح های خود را نابود کنند و به خلع سلاح کامل و عمومی بپردازند.

وی افزود: متاسفانه این کشورها هیچ توجهی به این تعهد خود در ماده 6 ان پی تی نکرده اند از این گذشته هر روز به گسترش کمی و کیفی سلاح های هسته ای خود پرداخته اند.

سفیر ایران در لاهه تصریح کرد: علت اصلی این موضوع این است متاسفانه سلاح های هسته ای جزئی ازدکترین دفاعی و امنیتی این کشورها درآمده و آنها معتقد به اصل بازدارندگی هسته ای هستند که در این بازدارندگی سلاح های هسته ای نقش مهمی ایفا می کند و از این رو این کشورها حاضر نشدند کوچکترین گام در راستای خلع سلاح بردارند.

10 دارنده سلاح اتمی عامل تهدید 180 کشور



غریب آبادی یادآور شد: واقعیت مهم دیگر این است 5 کشور عضو ان پی تی هستند که تن به خلع سلاح نمی دهند و 5 کشور دیگر خارج از ان پی تی هستند که آنان نیز در راستای خلع سلاح گام بر نمی دارند و یکی از آنها رژیم صهیونیستی است که سلاح هسته ای دارد اما قاطبه جهان که بیش از 180 کشور می شوند تحت تهدید سلاح هسته ای زندگی می کنند چرا که بیش از 20 هزار کلاهک در جهان وجود دارد و تقاضای عمومی این کشورها از سازمان های بین المللی همواره این بوده که باید این سلاح ها هر چه سریعتر نابود شوند.

سفیر ایران در هلند با اشاره به اینکه عموم کشورها خواستار تعیین ضرب الاجل برای تعیین خلع سلاح جهانی هستند تصریح کرد: تنها در این صورت جهان از سایه تهدید سلاح های هسته ای و کاربرد این سلاح ها رهایی خواهد یافت.

تهدید اتمی خیالی نیست



وی یادآور شد: چند سال قبل بود که فرانسه متاسفانه تهدید به بکار بردن سلاح هسته ای داشت و یا آمریکا در بحث بازنگری در سیاست های هسته ایش که همگان انتظار داشتند اوباما با توجه به شعارهای قشنگش پیش از ریاست جمهوری داده بود به سمت خلع سلاح برود وی 3 کشور را تهدید به کاربردن سلاح هسته ای کرد و اینها نشان می دهد که تهدید به کار بردن سلاح هسته ای توسط رژیم هایی که مجهز به این سلاح هستند یک تهدید خیالی نیست و ما نیاز داریم جامعه جهانی را نسبت به این سلاح ها حساس کنیم.

غریب آبادی گفت: از طرف دیگر ما شاهدیم که متاسفانه این کشورها اقدامات عملی در راستای خلع سلاح صورت نمی دهند و حتی هر اقدامی که ممکن است صورت بگیرد تا در این راستا برنامه ای طراحی شود این کشورها جلوی آن را می گیرند.

ایران معتقد به خلع سلاح است



سفیر ایران در لاهه افزود: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که به خلع سلاح هسته ای معتقد است و برنامه های اتمی و هسته ای در دکترین دفاعی او هیچ جایگاهی ندارد و معتقد به این است که باید کشورهای دارنده سلاح هسته ای به سمت خلع سلاح حرکت کنند. در همین راستا سال گذشته اجلاسی در تهران بگزار شد که بازتاب بسیار زیادی داشت و بیش از 65 کشور در آن حضور یافتند.

وی تاکید کرد: کنفرانس دوم نیز ماه گذشته با حضور پژوهشگران ارشد حوزه خلع سلاح در تهران برگزار شد که این اقدامات نقش بسزایی در آگاه سازی افکار عمومی جهان نسبت به تهدید جهان از سلاح هسته ای دارد و از سوی دیگر سبب می شود کشورهای دارنده سلاح هسته ای تحت فشار بیشتری قرار بگیرند چون نمی توانند انکار کنند که کشورهای زیادی وجود دارند که خواهان آن نیستند که سلاح هسته ای در جهان وجود داشته باشد و خواهان نابود شدن هر چه سریعتر سلاح های هسته ای هستند.

کنفرانسی جهانی با موضوع رژیم صهیونیستی



وی در خصوص مکان برگزاری کنفرانس عاری از سلاح های هسته ای بیان داشت: یکی از مصوبات کنفرانس بازنگری در ان پی تی در سال 2010 برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در سال 2012 بود مطلع هستید در خاورمیانه بجز رژیم صهیونیستی همه کشورها عضو ان پی تی هستند و تنها رژیمی که عضو نیست و سلاح هسته ای دارد رژیم صهیونیستی است و در کنفرانس بازنگری در ان پی تی وقتی صحبت از این کنفرانس شد همه نگاه ها متوجه رژیم صهیونیستی شد و این فشاری بر این رژیم بود تا به ان پی تی بپیوندد و این کنفرانس برای اعمال فشار به این رژیم و خلع سلاح است.

غریب آبادی افزود: هنوز جزئیات کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای مشخص نشده است.

عدم پایبندی روسیه و امریکا به کنوانسیون منع سلاح شیمیایی



نماینده دایم ایران نیز سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی و معاون کنفرانس سالانه این سازمان در خصوص امکان تحقق جهان عاری از سلاح های شیمیایی نیز تصریح کرد:طبق کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی ضرب الاجل برای نابودی این سلاح ها 29 آوریل 2012 یعنی حدود 10 ماه دیگر است و این فرصت بسیار کمی برای تحقق این ضرب الاجل است.

وی اعلام کرد: دو کشور اعلام کرده اند که قادر نیستند این ضرب الاجل را رعایت کنند یکی امریکا است دیگری روسیه که روسیه تا ان زمان 75 درصد سلاح های شیمیایی خود را نابود میکند و امریکا 90 درصد را و روسیه تا سال 2015 تقاضای زمان برای نابودی کامل این سلاح ها را داشته و امریکا تا سال 2021 اعلام کرده این اقدام را انجام خواهد داد و این وضعیتی است که در مورد اجرای این تعهد اساسی با آن مواجه هستیم.

سفیر ایران در هلند بیان داشت: طبق کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی کشوری که به تعهدات اساسی خود به ویژه در امحای سلاح های شیمیایی عمل نکند کشوری است که به تعهداتش عمل نکرده و به اصطلاح عدم پایبندی داشته است و این موضوع حساسی است که در 6ماه گذشته در دستور کار اساسی سازمان منع سلاح های شیمیایی قرار داشته و مذاکرات و مباحث آن در حال دنبال شدن است و هیئت ایران نیز جز فعالترین هیئت ها در این زمینه است .

وی افزود: در این مباحث بررسی می شود که چگونه باید با این وضعیت مقابله کرد و باید تصمیمات لازم در زمان مقتضی اتخاذ شود.

غریب آبادی گفت: آنچه مسلم است این است که این کشورها پایبند به تعهدات خود نخواهند بود اما کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی به خصوص کشورهای عضو عدم تعهد از این کشورها درخواست جدی داشته اند که به تعهدات خود پایبند باشند و ظرف مدت مقرر این سلاح ها را نابود کنند و ما هم امیدواریم این ها در سیاست های خود بازنگری کنند.

سفیر ایران در سازمان منع سلاح های شیمیایی در خصوص وضعیت عاری شدن خاورمیانه از سلاح های شیمیایی نیز اظهار داشت: در مجموع حدود 8 کشور هستند که عضو کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نشده اند که 3تا از آن ها در منطقه خاورمیانه هستند یکی مصر است دیگری سوریه است و دیگری رژیم صهیونیستی است که یک سیاست متعادلی را سازمان منع سلاح های شیمیایی در پیش گرفته و به این 8 کشور فشار بیشتری وارد کند تا هرچه سریع تر به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بپیوندند.

اسرائیل جنبه فوری دارد و اولویت دار است



غریب آبادی تاکید کرد: ما معتقدیم از میان این 8 کشور آن چیزی که جنبه فوری دارد و باید در اولویت قرار بگیرد موضوع رژیم صهیونیستی است به دلیل این که این رژیم نیات خود را برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی پنهان نکرده و سلاح هسته ای دارد و همسایگان خود را مورد تعرض و تجاوز قرار داده و اقدامات بسیار وحشیانه در قلمرو اراضی اشغالی علیه مردم مظلوم فلسطین داشته و طبیعتا باید در اولویت اساسی قرار داشته باشد برای پیوستن نه تنها به معاهده عدم اشاعه بلکه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی است.