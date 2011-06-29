به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که به تازگی از مسافرت خارج از کشور بازگشته است، تاکید کرد، قراردادی با باشگاه سایپای البرز امضا نکرده است.

ظاهرا وحید طالب لو مذاکرات خیلی خوبی با باشگاه سایپای البرز داشته اما گفتگوهای او با مدیران سایپا منجر به امضای قرارداد نشده است. با این حال دروازه بان فصل گذشته استقلال برای امضای قرارداد به باشگاه سایپا نزدیک‌تر از باشگاه‌های دیگر است.

این درحالی است که او پیشنهادهایی از دو باشگاه داماش گیلان و سپاهان اصفهان دریافت کرده اما پاسخگویی به آنها را موکول به تعیین تکلیفش با باشگاه سایپا کرده است.

وحید طالب لو پس از هشت فصل بازی برای تیم فوتبال استقلال در آستانه جدایی از تیم و انتقال به دیگر تیم‌های لیگ برتری قرار دارد.