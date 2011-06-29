۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

طالب‌لو با سایپا قرارداد امضا نکرده/ پیشنهاد سپاهان و داماش به دروازه‌بان استقلال

دروازه‌بان فصل گذشته تیم فونبال استقلال علاوه بر باشگاه سایپا از دو باشگاه لیگ برتری سپاهان اصفهان و داماش گیلان نیز پیشنهاد همکاری دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که به تازگی از مسافرت خارج از کشور بازگشته است، تاکید کرد، قراردادی با باشگاه سایپای البرز امضا نکرده است.

ظاهرا وحید طالب لو مذاکرات خیلی خوبی با باشگاه سایپای البرز داشته اما گفتگوهای او با مدیران سایپا منجر به امضای قرارداد نشده است. با این حال دروازه بان فصل گذشته استقلال برای امضای قرارداد به باشگاه سایپا نزدیک‌تر از باشگاه‌های دیگر است.

این درحالی است که او پیشنهادهایی از دو باشگاه داماش گیلان و سپاهان اصفهان دریافت کرده اما پاسخگویی به آنها را موکول به تعیین تکلیفش با باشگاه سایپا کرده است.

وحید طالب لو پس از هشت فصل بازی برای تیم فوتبال استقلال در آستانه جدایی از تیم و انتقال به دیگر تیم‌های لیگ برتری قرار دارد.

کد مطلب 1345899

