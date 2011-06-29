الریان قطر حریف شهید منصوری قرچک شد/ صدرنشینی "ناگویا" در گروه A

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا روز سه شنبه با برگزاری چهار بازی در گروه‌های دوگانه به اتمام رسید که طی آن تیم‌های شهید منصوری قرچک، الصداقه لبنان و ناگویا اوشنز ژاپن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار تیم‌های ژی جیانگ دراگون چین و الکرخه عراق نیز به نتیجه تساوی 4 بر 4 انجامید.

- نتایج دیدارهای روز پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطر 3 - ناگویا اوشنز ژاپن 8

گل‌ها: علی اصغر حسن زاده (3 گل) برای الریان و ساکای رافائل یوشیو (3 گل)، یوشیفومی مائدا، کنیچیرو کوگوره، رافائل کاتسوتوشی، تومویوکی کانای و توموکای واتانابه برای ناگویا اوشنز

* ژی ژیانگ دراگون چین 4 - الکرخه عراق 4

گل‌ها: لین کنگ، ژیانگ وانگ، ون ژانگ و تائو دنگ برای ژی ژیانگ و هاشم خالد، عبداکریم غازی، اسعد حمدی و تائو دنگ (گل به خودی) برای الکرخه

جدول رده بندی:

1- ناگویا اوشنز ژاپن 9 امتیاز، 2- الریان قطر 6 امتیاز، 3- الکرخه عراق یک امتیاز - تفاضل گل 4-، 4- ژی جیانگ دراگون چین یک امتیاز - تفاضل گل 12-

گروه B:

* شهید منصوری ایران 5 - جی اچ بانک تایلند 4

گل‌ها: مجید تیکدری نژاد و حمید نصیری (هر کدام 2 گل) و مرتضی عظیمایی برای شهید منصوری ایران و لرچای ایساراسوویپاکورن و ریناتو گومز (هر کدام 2 گل) برای جی اچ بانک

* الصداقه لبنان 4 - اردوس ازبکستان 3

گل‌ها: سرجیو لوچ، جان کوتانی و حسن تیتاو (2 گل) برای الصداقه و دلشاد ایرسالیف، جمال الدین شریف اف و یافلون انوروف برای اردوس

جدول رده بندی:

1- شهید منصوری ایران 9 امتیاز، 2- الصداقه لبنان 4 امتیاز، 3- جی اچ بانک تایلند 2 امتیاز، 4- اردوس ازبکستان یک امتیاز

بدین ترتیب در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا تیم‌های شهید منصوری ایران، ناگویا اوشنز ژاپن، الصداقه لبنان و الریان قطر به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کردند تا از روز پنجشنبه جدالی تازه را برای صعود به دیدار فینال مسابقات آغاز کنند.

- برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه - 9/4/1390

* بازی شماره 1: ناگویا اوشنز ژاپن - الصداقه لبنان، ساعت 17:30، سالن ورزشگاه الریان

* بازی شماره 2: شهید منصوری قرچک - الریان قطر، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان