محمدرضا ملامحمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با اشاره به هجمه اخیر به فدراسیون فوتبال، شکست تیم امید را فرصتی برای مخالفان و تسویه حساب های شخصی با کفاشیان عنوان کرد و افزود: چنین رویه‌ای دور از انصاف و عدالت است و نمی‌تواند رویه سالم ، درست و خیرخواهانه ای تلقی شود.

ملامحمد اضافه کرد: هر شکستی در رویدادهای ورزشی معلول یکسری از علل و عوامل است که باید آنها را منتقدین واجد شرایط، صالح و کارشناس ارزیابی کنند و از جوانب مختلف آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا از این ناکامی ها پلی به سوی موفقیت های آینده ساخته شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد عده ای قصد دارند از فرصت ناشی از ناکامی تیم امید برای تسویه حساب ها و ناکامی های گذشته خودشان استفاده کنند، اظهار داشت: ذات ورزش با این گونه موفقیت ها و ناکامی ها عجین است اما اینکه درهنگام ناکامی ها از جاده انصاف و عدالت خارج شویم دور از شان ورزش و روح جوانمردی است.

رئیس کمیته فرهنگی تاکید کرد: عدالت حکم می کند همه جوانب را بسنجیم و نقاط ضعف و قوت و اشکالات کار را شناسایی کنیم و آن گاه در مورد دلایل این شکست به اظهار نظر بپردازیم.

ملامحمد با بیان اینکه بکار بردن تعابیری همچون "فاجعه ملی" و تعابیری از این دست در ناکامی تیم امید با روح و ذات ورزش سازگار نیست، گفت: این بدان مفهوم نیست که دراتفاقی که برای تیم امید رخ داد کوتاهی یا اشتباهی اتفاق نیفتاده بلکه باید درحد شان و اندازه خودش با این اتفاق برخورد کنیم و برای کوبیدن فدراسیون این شکست را بزرگنمایی نکنیم.

وی یادآور شد: فدراسیون فوتبال در عرصه های مختلف فعالیتهای گسترده ای داشته که باید صاحب نظران و اهل فن بدور از حب و بغض در مورد آن به قضاوت منصفانه بپردازند تا چراغ روشنی برای آیندگان باشد.

ملامحمد افزود: متاسفانه به نظر می رسد برخی از دوستانی که لب به انتقاد گشوده اند انگیزه هایی فراتر از اصلاحات و حل مشکلات فوتبال را در ذهن می پروانند و بیشتر به دنبال تسویه حساب های شخصی و انتقام جویی هستند که این نمی تواند رویه ای کارساز و راهگشا برای فوتبال کشور باشد.

رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بدیهی است احترام به افکارعمومی و توجه به خواست ملت همواره در دستورکار مسئولان ورزش است از این روست که درجهت آماده سازی تیم های ملی در چند سال گذشته قبول مسئولیت کرده اند و اقدامات و فعالیت های گسترده ای را به انجام رسانده اند و با این پیش فرض نباید ارزش زحمات و کار آنها بواسطه برخی ناکامی ها به یکباره نایده گرفته شود.

وی در پایان گفت: اینکه بخواهیم دلایل یک رخداد ورزشی را مشخص کنیم حرفی کاملا پسندیده و صواب است لیکن اینکه بخواهیم از مسئولیت های خود فرار کرده و کوتاهی های خود را به گردن دیگران بیندازیم امرذی نکوهیده و غیرقابل بخشش است.