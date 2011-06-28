تجار ایرانی محصولات ساده به اوگاندا صادر نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد کیسوله شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان بازرگانی زنجان افزود: انتظار داریم تجار ایرانی به جای ارائه محصولات ساده در نمایشگاههای برگزار شده در اوگاندا، جهت شناساندن توان بالای تکنولوژیک ایران در تولید محصولات پیشرفته مانند سیستم های آبیاری تحت فشار و ماشین آلات مکانیزه کشاورزی که اوگاندا و سایر کشورهای منطقه به آن نیاز دارند، قدم بردارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بسیار مهم دنیا به خصوص برای کشورهای آفریقایی است، ادامه داد: باتوجه به اینکه شرکتها و کارخانجات بسیاری را در نقاط مختلف ایران دیده ام و از محصولات با کیفیت متعددی که تولید می کنند اطلاع دارم، اطمینان دارم برخی از این محصولات حتی بسیار با کیفیت تر از محصولات کشورهایی مانند چین و هند بوده و می تواند در بازارهای دنیا با محصولات سایر کشورها رقابت کند.

سفیر جمهوری اوگاندا در ایران با اشاره به عدم شناخت از محصولات و میزان توانمندی تولیدکنندگان ایرانی به لحاظ عدم تبلیغ این محصولات در سایر کشورها، افزود: بر اساس اطلاعات من تجار ایرانی در گذشته به فکر بازارهای داخلی و کشورهای اطراف خود بوده و بازار کشورهای دوری مثل کشورهای آفریقایی را فراموش کرده بودند.

کیسوله با تشکر از استاندار زنجان، رئیس سازمان بازرگانی و رئیس اتاق تعاون استان به لحاظ همکاری صمیمانه و شبانه روزی با اوگاندا، تصریح کرد: سفرهای متعددی به اکثر استانهای ایران داشته و با تجار و سرمایه گذاران آن استانها گفتگو و تبادل نظر کرده ام ولی تنها استانی را که بصورت عملی و جدی بدنبال همکاری با اوگاندا یافتم استان زنجان بود، بطوریکه زنجان، اولین استانی بود که اعلام کرد دفتر همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را ایجاد می کند.

وی با بیان وجود روابط مستحکم میان دو کشور، به اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و تاسیس کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین در کشور اوگاندا با سرمایه گذاری تجار ایرانی اشاره و ابراز کرد: امیدوارم با تلاشها و همکاریهای صورت گرفته اوگاندا بعنوان مرکزیت پخش محصولات پیشرفته ایرانی در آفریقا و بویژه جنوب سودان، کنگو، رواندا، بروندی و شرق آفریقا قرار گیرد.