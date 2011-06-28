امیدوار به بقا تنیس در گروه دوم آسیا - اقیانوسیه هستیم

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار دو تیم ملی تنیس ایران و جزایر پاسیفیک توضیح داد و اظهار داشت: هر دو تیم در گروه دوم آسیا - اقیانوسیه هستند. برنده دیدار میان آنها در این گروه باقی میماند اما تیم بازنده به رقابتهای دسته سوم سقوط میکند.
وی با یادآوری اینکه مدت زمان زیادی از حضور تنیس ایران در گروه دوم رقابتهای آسیا - اقیانوسیه نمیگذرد، تصریح کرد: امید زیادی داریم که حریف میزبان خود را شکست دهیم و در گروه دوم آسیا - اقیانوسیه باقی بمانیم. به خصوص اینکه در چارچوب همین رقابتها و در مرحله نخست دیدار برابر اندونزی که در تهران برگزار شد را واگذار کردیم. در صورتیکه با پیروزی در این دیدار میتوانستیم شانسمان را برای صعود از گروه دوم تقویت کنیم.
رئیس فدراسیون تنیس ضمن تاکید بر شرایط سخت برای دیدار آتی تیم ملی تنیس خاطرنشان کرد: همه تلاش و برنامهریزیهای ما برای دستیابی به پیروزی بود و امیدوار به آن هستیم اما شرایط سخت بازی قابل انکار نیست. خصوصا اینکه شرایط آب وهوایی و رطوبتی که در جزایر پاسیفیک وجود دارد خیلی مناسب وضعیت تیمهای ایرانی نیست.
شایسته ادامه داد: دیدار حساس و تعیین کننده ما برابر تیمی است که بازیکنانش مانند بازیکنان خیلی از کشورهای دیگر در طول سال مدام حضور در تورنمنتهای بینالمللی را تجربه میکنند و به واسطه این حضور از آمادگی بالایی برخوردار هستند. با همه اینها به خاطر از نتیجه تیم ملی کشورمان ناامید نیستیم.
وی با اشاره به اینکه تیم ملی تنیس درحال حاضر در اردوی آمادهسازی آنکارا به سر میبرد، اظهارداشت: حضور جدی در تمرینات و آمادگی بالایی که بازیکنان به هنگام ترک تهران داشتند، باعث شد بیشتر از همیشه نسبت به نتیجهگیری دراین دیدار خوشبین شویم.
رئیس فدراسیون تنیس در پایان در مورد چگونگی دیدار تیمهای ایران و جزایر پاسیفیک توضیح داد و گفت: این دیدار طی سه روز برگزار میشود. روز اول دو بازی انفرادی برگزار میشود اما روز دوم رقابت دو تیم در بخش دوبل پیگیری میشود. روز سوم رقابت هم با برگزاری دو دیدار انفرادی دیگر پیگیری میشود. مجموع نتایج به دست آمده در این دیدارها تیم برنده را مشخص خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی تنیس ایران و جزایر پاسیفیک از 18 تیرماه در جزیره "گوام" آغاز شده و تا 20 تیرماه ادامه خواهد داشت.
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