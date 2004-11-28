پيش نويس نهايي سه كشور اروپايي به ثبت رسيد

به گزارش خبرنگار مهر از وين تغييرات اين پيش نويس نسبت به نسخه قبلي آن در بند 1 صورت گرفته كه نهايتا بند مذكور به شرح زير مورد پذيرش سه كشور اروپايي و هيات ايراني قرار گرفت :

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1) از تصميم ايران براي ادامه و توسعه تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري به عنوان يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز كه بايد از سوي آژانس راستي آزمايي شود استقبال و خاطر نشان مي‌كند كه شورا اجراي كامل و پايدار اين اقدام اعتمادساز را براي پاسخگويي مسايل به تعويق افتاده به عنوان يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقي ضروري (essencial) مي‌داند.

اين گزارش مي افزايد پيش نويس مذكور حدود ساعت 22 به وقت وين در دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي به ثبت رسيد تا فردا در نشست شوراي حكام مطرح گردد.