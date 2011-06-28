به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی حجت با اعلام این خبر افزود: همچنین در دانشکده علوم حدیث قم و از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب در رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت دانشجو جذب میکنیم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث افزود: در مقطع دکتری نیز از طریق آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش علاوه بر رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون در رشتههای علوم قرآن و حدیث و مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی هم دانشجو جذب میکنیم.
حجت در ارتباط با جذب دانشجو در اصفهان نیز گفت: امسال برای سومین بار در مقطع کارشناسی ارشد و از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب در رشته علوم حدیث گرایشهای تفسیر اثری و کلام و عقاید نیز پذیرش دانشجو خواهیم داشت.
وی با اشاره به تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم حدیث گفت: در حال حاضر 33 نفر عضو هیئت علمی داریم و در سال گذشته با شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی برای جذب حدوداً 20 نفر عضو جدید اقدام کردیم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی 91-90 در مقطع کارشناسی در تهران در رشته فقه و حقوق اسلامی از میان برادران داوطلب به شیوه نیمهمتمرکز (با برگزاری مصاحبه) و در رشتههای علوم حدیث، کلام اسلامی، علوم و معارف قرآنی نیز از میان خواهران داوطلب شرکتکننده در آزمون سراسری به شیوه متمرکز دانشجو جذب میکنیم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث از اجرای رشتههای علوم حدیث گرایشهای (نهجالبلاغه، تفسیر اثری و کلام و عقاید)، علوم قرآن و حدیث و فقه و مبانی حقوق اسلامی به عنوان رشتههای مقطع کارشناسی ارشد نام برد و افزود: جذب دانشجو در این رشتهها به صورت نیمهمتمرکز (با برگزاری مصاحبه) انجام میشود.
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