تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هفتم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم ژوئن سال 2011 میلادی.
- مرحله گروهی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* شهید منصوری ایران - جی اچ بانک تایلند، ساعت 17:30، ورزشگاه الریان (گروه B)
* الصداق لبنان - اردوس ازبکستان، ساعت 17:30، سالن ورزشگاه الغرافه (گروه B)
* الریان قطر - ناگویا اوشنز ژاپن، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)
* ژی ژیانگ دراگون چین - الکرخه، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الغرافه (گروه A)
- نخستین و آخرین تمرین اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در اردوی آمادهسازی اتریش ساعت 19:30 امروز در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.
- تیم فوتبال هفت نفره کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال هفت نفره برابر تیم اوکراین به میدان میرود.
- پنجمین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال ساحلی از امروز در کمپ تیمهای ملی پیگیری میشود.
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