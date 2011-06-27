تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هفتم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم ژوئن سال 2011 میلادی.

- مرحله گروهی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* شهید منصوری ایران - جی اچ بانک تایلند، ساعت 17:30، ورزشگاه الریان (گروه B)

* الصداق لبنان - اردوس ازبکستان، ساعت 17:30، سالن ورزشگاه الغرافه (گروه B)

* الریان قطر - ناگویا اوشنز ژاپن، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الریان (گروه A)

* ژی ژیانگ دراگون چین - الکرخه، ساعت 20:30، سالن ورزشگاه الغرافه (گروه A)

- نخستین و آخرین تمرین اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در اردوی آماده‌سازی اتریش ساعت 19:30 امروز در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

- تیم فوتبال هفت نفره کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال هفت نفره برابر تیم اوکراین به میدان می‌رود.

- پنجمین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی از امروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌شود.



