جذب مربی خارجی تنیس تا پایان سال 90/ به دنبال ایجاد جهش هستیم

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه فدراسیون تنیس مدتی است جذب مربی خارجی برای تیم‎های ملی را در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باعث شده تا به امروز با هیچ گزینه‎ای به توافق نرسیم حساسیت ما روی جذب گزینه اثرگذار و رقم بالایی است که باید برای اینگونه مربیان پرداخت شود.

وی با اشاره به نابسامانی مالی در سازمان تربیت بدنی به دلیل نامشخص بودن وضعیت این سازمان تصریح کرد: کمیته ملی المپیک هم به دلیل در پیش بودن بازی‎های المپیک اولویت خود برای تخصیص اعتبار را روی تیم‎های المپیکی قرار داده است. در این شرایط بهتر دیدیم برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز اسپانسر جذب کنیم تا حداقل برای جذب مربی خارجی بار مالی زیادی برای کمیته ملی المپیک نداشته باشیم.

رئیس فدراسیون تنیس با اشاره به ویژگی‎های مورد نظر برای جذب مربی خارجی تاکید کرد: به دنبال مربی هستیم که در تیم ملی اثرگذار باشد و به واسطه حضورش جهش بزرگی در تنیس ایران ایجاد شود. مربیانی که تغییرات پلکانی ایجاد کند زیاد و قابل دسترس هستند اما ما مربی می‎خواهیم که حرکت جهش‏دار داشته باشد.

شایسته ادامه داد: صربستان و کرواسی از جمله کشورهایی هستند که برای جذب مربی خارجی با آنها وارد مذاکره شده‎ایم. در مجموع در اروپا و کشورهای صاحب تنیس این قاره به دنبال جذب مربی طراز اول برای تیم ملی هستیم.

وی با اشاره به مربیان داخلی و تاکید بر ادامه همکاری با آنها در کنار مربی خارجی گفت: توانایی مربیان داخلی بر کسی پوشیده نیست اما نباید از حرکت بهتر برای پیشرفت بیشتر بازماند. ضمن اینکه حضور مربی خارجی کمک می‏کند تا در چند سال آینده مربیان داخلی هم در سطحی بالاتری از امروز قرار بگیرند.

رئیس فدراسیون تنیس در پایان تاکید کرد که در صورت نهایی شدن همکاری با مربی خارجی، از او علاوه بر تیم ملی در رده‌های پایه نیز استفاده خواهد شد.