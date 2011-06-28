بیکاری بزرگترین معضل مناطق حاشیه شهر همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حجازی با حضور در جمع اهالی محله خضر همدان با اشاره به مشکلات و معضلات حاشیه شهر همدان و ارائه گزارشی از اقداماتی که در سه سال اخیر در این مناطق صورت گرفته است، گفت: بزرگترین معضل موجود در این مناطق معضل بیکاری برای جوانان است.

حجازی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیر استان، مبلغی برای بررسی نحوه اشتغال در این مناطق اختصاص می یابد، گفت: با اجرایی شدن این مصوبه شاهد برطرف شدن بسیاری از معضلات خواهیم بود.

حجازی با اشاره به توطئه‌هایی که از آغاز شکل‌گیری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، گفت: ایران اسلامی امروز در هجمه شدید استکبار قرار گرفته است.

وی افزود: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار از هیچگونه اقدامی برای لطمه زدن به این نظام غفلت نکرده است و با انجام توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون در پی براندازی اصل و ریشه نظامی است که از دل مساجد بیرون آمده است.

حجازی با اشاره به حوادث ششم و هفتم تیر و توطئه علیه رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: لطف و عنایت پروردگار شامل حال ملت ایران شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای ادامه راه امام (ره) و این نظام حفظ کرد.

وی گفت: در حادثه هفت تیر 72 تن از صحابه امام (ره) و در رأس آنها شهید بهشتی که به عنوان معمار حرکت‌های پیچیده انقلاب شناخته می‌شد با توطئه منافقان به شهادت رسیدند که این امر بزرگ ‌ترین ضربه برای براندازی نظام در آن زمان محسوب می شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به پیشرفت‌های ایران اسلامی به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران بعد از انقلاب، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه رهبری رهبر معظم انقلاب بیش از گذشته در عمق کشورهای جهان جایگاه خود را پیدا و موج بیداری اسلامی را در منطقه ایجاد کرده است.

نماینده مردم همدان در ادامه با اشاره به تلاش امروز جوانان در عرصه‌های مختلف علمی آن را همانند دلاورمردی‌های جوانانی دانست که به فرمان ولی فقیه خود در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند.