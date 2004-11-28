  1. سیاست
خبرگزاري فرانسه گزارش داد:

موسويان : تعليق كامل را پذيرفته ايم // هيچ آزمايش غني سازي صورت نخواهد گرفت

يك مقام ارشد ايراني تائيد كرد ايران امروز نامه اي را مبني بر انصراف از درخواست خود در خصوص ادامه فعاليت 20 سانتريفيوژ به آژانس داده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه اين مقام ارشد اعلام كرد اين مساله كه ايران نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه داده درست است و ايران از درخواست قبلي خود مبني بر مستثني شدن توقف 20 سانتريفيوژ و خارج شدن آنها از فعاليت هاي چرخه سوخت  منصرف شده است.

حسين موسويان اعلام كرد ايران با اين اقدام  تعليق كامل غني سازي اورانيوم را پذيرفته است.

وي گفت:" من از جانب خودم ارائه نامه به آژانس بين المللي انرژي اتمي را تائيد مي كنم و تائيد مي كنم كه ايران به آژانس اجازه خواهد داد تا اين تجهيزات يعني 20 سانتريفيوژ را تحت نظارت آژانس قراردهد .

موسويان در ادامه اعلام كرد : ايران هيچ آزمايش غني سازي انجام نخواهد داد و در ماه دسامبر با سه كشور اروپائي آلمان، انگليس و فرانسه بيشتر در اين مورد مذاكره خواهد كرد.

