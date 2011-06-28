مازندران میزبان هنر و رسانه دییجتال در حوزه سلامت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رخشانی عصر دوشنبه در جلسه سیاستگذاری جشنواره ملی هنر رسانه و سلامت در مازندران افزود: جشنواره هنر و رسانه دیجیتال در قسمت نوشتاری در مازندران و در قسمت فیلم در تهران برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه افزایش تجهیزات درمانی راه کار اساسی برای درمان نیست افزود: برای جلوگیری از بیماری‌ها پیشگیری بیشتر از درمان است و رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند

رخشانی با بیان اینکه فرهنگ سازی نقش مهم در کاهش بیماریها دارد تاکید کرد: برای فرهنگ سازی باید از بسترهای موجود فضای‌های دیجیتال ومجازی و امکانات جدید بهره برداری کنیم.

وی افزود: مردم بیشتر از درمان نیاز به پیشگیری دارند و راههای موثر پیشگیری باید در رسانه‌ها بازگو شود.

وی تاکید کرد: اطلاعات و آگاهی مردم را در زمینه پیشگیری باید افزایش دهیم .

رخشانی افزود: آگاهی بخشی در زمینه شیوه زندگی از اهداف مهم جشنواره ملی هنر و رسانه در حوزه سلامت است.

رخشانی با اشاره به برگزاری جشنواره سلامت رسانه‌های دیجیتال سال گذشته در مازندران افزود: پتانسیل بالای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال قبل به خوبی مشخص شد.

وی افزود: به خاطر نقش موثر دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره رسانه‌های سلامت در سال گذشته، میزبانی جشنواره رسانه‌های نوشتاری به مازندران واگذار می‌شود.