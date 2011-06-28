زمینه حضور جوانان در برنامه های اوقات فراغت فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح بهبود اوقات فراغت دانش آموزان در کانون شهید فهمیده ساری اظهار داشت: نادیده گرفتن آموزه های دینی در این برنامه ها انتظار خانواده ها را برآورده نخواهد کرد و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

ابراهیمی، توجه به بعد معنوی و تربیتی نوجوانان و جوانان را از مهمترین برنامه های اوقات فراغت دانست و گفت: اساسا آموزش پرورش در امور تربیتی و پرورشی نقش اساسی داشته و در خط مقدم این امور قرار دارد.

معاون استاندار مازندران افزود: موزش و پرورش با توجه به اعتبارات و امکانات محدود توان انجام مسئولیت های کلان را نداشته و برای رسیدن به اهداف آموزشی باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را از مسئولیتهای سنگین آموزش و پرورش دانست و یادآور شد: توجه به میل و خواسته، نیاز و مصلحت مخاطب باید به عنوان سه مقوله مهم در اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی شود.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه اوقات فراغت فرصت مناسبی برای دست اندرکاران امور فرهنگی است، افزود: در حال حاضر با جنگ نابرابر فرهنگی مواجه هستیم که بیش از همه جوانان و نوجوانان را هدف گرفته است.

محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، برنامه های اوقات فراغت را به منظور مهارت آموزی و ارتقا بینش دینی دانست و گفت: این برنامه ها در نظام تعلیم و تربیت با میل و علاقه مخاطبان تنظیم شده و در اوقات فراغت از تحصیل دانش آموزان اجراء خواهد شد.

وی اظهار داشت: همه حوزه های فرهنگی و آموزشی برای غنی سازی اوقات فراغت با آموزش و پرورش همکاری داشته و در تلاش هستند تا کیفیت کاری خود را ارتقاء دهند.

امیری گفت: امسال130هزار دانش آموز مازندرانی تحت پوشش برنامه های اوقات فراغت قرار گرفته که اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان دانش آموزی، بسیج سازندگی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان همکاری دارند.

رئیس دستگاه تعلیم و تربیت مازندران افزود: پژوهش سرای دانش آموزی با تحت پوشش قرار دادن 12هزار دانش آموز برای نخستین بار در اجرای برنامه های علمی و فرهنگی اوقات فراغت دانش آموزان مازندرانی مشارکت کرده است.