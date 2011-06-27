نخستین کتابخانه هوشمند در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دریکوند اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده راه اندازی کتابخانه هوشمند غدیر شهرستان خرم آباد به عنوان دومین کتابخانه هوشمند در سطح کل کشور و اولین کتابخانه هوشمند در مراکز شهرستانها در دست اجراست.

وی ادامه داد: مرحله اول اجرای پروژه شامل شناخت وضع و بررسی مشکلات موجود، بررسی دقیق تر نیاز‌های کتابخانه، بررسی آزمایشگاهی کتابخانه و اجرای دمو جهت پیدا کردن نقاط کور، تهیه سناریوی کامل جریان کاری و نقشه توپولوژی انجام گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان بیان داشت: همچنین مرحله دوم این پروژه شامل تأمین تجهیزات RFID در حال عملیاتی شدن است.

دریکوند در خصوص فعالیت کتابخانه هوشمند نیز عنوان کرد: در کتابخانه هوشمند مراجعان با داشتن کارت عضویت و وارد کردن کد اختصاصی خود، می‌توانند وارد کتابخانه شده و تمام عملیات درخواست، ذخیره و جست‌وجوی کتاب را بدون حضور کتابدار انجام دهند.

وی ادامه داد: این کتابخانه آخرین و جدیدترین پیشرفت در نوع خود بوده با هدف کاستن از فعالیتهای فیزیکی و اجرایی کتابداران در حوزه امانت‌دادن و پس گرفتن کتاب اعضا به کار گرفته شده و این امکان را برای کاربر ایجاد می‌کند که بدون حضور کتابدار با مراجعه به کتابخانه هوشمند کتاب مورد نظر خود را به امانت بگیرد و یا پس بدهد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه اطلاعات به طور دقیق در سیستم مرکزی ثبت و ضبط می شود، تصریح کرد: در واقع در این سیستم دسترسی آسانتر و بدون محدودیت مکانی به منابع کتابخانه‌ای برای اعضای کتابخانه‌های عمومی فراهم می‌شود.