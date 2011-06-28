دومین جشنواره تابستانی اوقات فراغت در فارس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در این جشنواره 80 مؤسسه در زمینه اوقات فراغت در قالب 136 غرفه حضور دارند.

حبیب شکیبایی ادامه داد: در این جشنواره با همکاری دستگاههای متولی اوقات فراغت برنامه ریزیهای خوبی در بخشهای مختلف شامل رشته های مختلف ورزشی، مراکز فروش و وسایل بازی، سرگرمی و فکری، نرم افزارها، محصولات فرهنگی و حضور فرهنگسراهای شهرداری انجام شد.

وی حضور ناشران، آموزشگاههای فنی و حرفه ای، آستان مقدس احمدبن موسی (ع) و آموزش و پرورش استان را از دیگر برنامه های این جشنواره برشمرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس در ادامه سخنان خود از آغاز به کار سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، صوتی و تصویری، به همراه دهمین نمایشگاه دوربینهای دیجیتال، موبایل و تجهیزات جانبی خبرداد و گفت: در این نمایشگاه 60 شرکت در قالب 500 غرفه آخرین محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

شکیبایی ارائه انواع دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری، لوازم صوتی و تصویری ، انواع تلوزیونهای LCD و CRTو وسائل جانبی را از دیگر محصولات ارائه شده در نمایشگاه دوربینهای دیجیتال و موبایل و تجهیزات جانبی برشمرد.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه لوازم خانگی نیز شرکت کنندگان محصولات خود را شامل ملزومات خانگی، ظروف شیشه ای ظروف آشپزخانه، انواع یخچال و فریزرهای خانگی، دستگاههای تصفیه آب خانگی، سیستم های برودتی، کولرگازی و پکیج دیواری به نمایش گذاشتند.

شکیبایی افزود: این نمایشگاهها از شش لغایت 10 تیرماه همه روزه از ساعت 17 تا 22 پذیرای عموم است.