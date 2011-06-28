تشکیل دبیرخانه دائمی "مورخوانی"/ "مور" عمق اندوه "لک زبانان"

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از تشکیل دبیرخانه دائمی "مورخوانان" استفاده از توان فکری و توسعه و شناساندن این هنر در سطح ملی است.

وی افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی سوگواره مور و همایشهای مورخوانی که مختص به لک زبانان است در مرکز لک زبانان کشور یعنی شهرستان دلفان ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: تأسیس انجمن مورخوانان، تهیه آثار هنرمندان مورخوان، ثبت اشعار آنان و تشکیل پرونده هنری و ایجاد آرشیو هنری از جمله فعالیتهای این دبیرخانه است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان نیز پیش از این در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه "هوره" و "مور" از نواهای سور و سوگ در مناطق لرنشین و لک نشین استانهای حاشیه زاگرس محسوب می شود، بیان داشت: البته میان این دو نوع آئین تفاوت هایی وجود دارد.

یوسف نوری زاده قدمت این آئین ها در لرستان را بیش از هفت هزار سال عنوان کرد و یادآور شد: "مور" آهنگی حزن انگیز است که در وصف عزیزترین افراد بیان می شود.

وی با بیان اینکه "مور" در لرستان به طور عمده به زبان "لکی" قرائت می شود، افزود: مور در استانهای مختلفی چون لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام از جمله آئین های سوگ رایج است.

"مور" عمق حزن و اندوه زاگرس نشینان

بنابر این گزارش، آواز حامل کوله بار فرهنگی یک قوم است و مهمترین عناصر فرهنگی یک قوم را در خود جا داده و ذخیره کرده است. همان‌طور که نمی‌توان مردمی را یافت که زبانی نداشته باشند تصور قومی بدون موسیقی نیز ناممکن است. موسیقی و زبان چنان به هم تنیده‌اند که گویا با هم زاده شده‌اند.

در میان لک‌ها موسیقی یا ساز و آواز با زندگی این مردم همزاد است و با تار و پود وجودشان گره خورده است. گرچه در مورد موسیقی لکی پژوهش درخوری صورت نگرفته و منبع مکتوب مستندی وجود ندارد با این حال اطلاعاتی در مورد آن در دسترس است.

لک‌ها به طور عمده در غرب کشور و در مجاورت لرها و کردها زندگی می‌کنند، دو قومیتی که از نظر موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارند و موسیقی در لحظات زندگی‌شان حضور دارد. از این حیث موسیقی لک‌ها ‌باید طبق فرآیند اشاعه عناصر فرهنگی‌ از همسایگان خود گرفته و تأثیراتی بر آنها گذاشته باشد.

لک‌ها نگاه خاصی به مرگ دارند و دعوت کردن از آشنایان و اقوام فرد در حال مرگ و فراهم آوردن شرایطی آرام و جمعی جهت تسهیل مرگ برای فرد، بخشی از فرهنگ آنهاست.

در مراسم خاکسپاری مردم مناطق لک نشین نیز افراد زیادی شرکت می‌کنند. در این شرایط موسیقی نقش خاصی دارد و به اطرافیان متوفی کمک می‌کند تا راحت‌تر با غمشان کنار بیایند. خواندن "مور" با همراهی سرنا و دهل تسلی‌بخش غم مردمان لک است.

مور، آواز کهن حاشیه نشینان سیمره

مور از موسیقی‌های باستانی است که نمونه‌های آن را می‌توان در بین کردها و خصوصا در مناطق ایلام و کرمانشاه هم یافت. مور (مور آوردن) در بین لک‌ها در دو حالت استفاده می‌شود. هرگاه که دلتنگی و غم بر وجود یکی از آنها چیره شود به گوشه‌ای می‌روند و به مورخوانی می‌پردازند. زمانی هم که یکی از عزیزان فرد فوت کرده باشد داغ‌دیدگان و اغلب زنان به صورت گروهی به خواندن مور و وصف خصایص مرحوم می‌پردازند.

مور نوعی از موسیقی است که نهایت غم و اندوه را در آن می توان یافت و غمی بیش از آن را نمی توان متصور شد. این گنجینه ها قرنها طول کشیده تا شکل امروزی را بخود گرفته است.

مور از آوازهای کهن ریشه دار زاگرس نشینان است که خاستگاه آن را باید اطراف رود سیمره دانست. درون مایه مور کاملا حزین و اندوهناک است، سوزناکی آن هم در وصف مصیبت های بزرگ چون مرگ عزیزان، سرداران و بزرگان است.

"مور" رایج ترین آواز یا سرود در میان لک ها است. مور را با چندین ریتم و مقام موسیقایی می خوانند. این سرود ذاتا حزن انگیز و دلتنگ کننده بوده و با اشعار حماسی و عاطفی غمناکی خوانده می شود. لکها به گاه دلتنگی و غم و غصه های ژرف و نیز در سوگ عزیزانشان در مراسم سوگواری به مور پناه می برند و این آواز سوزناک را سر می دهند.

مور از هجران و فراق انسانها حکایت می کند

لک ها در مراسم رسمی سوگواری برای عزیزانشان و روی جنازه و قبر از دست رفتگان خود مور می خوانند. معمولا یک یا دو و گاهی چندین زن با هماهنگ کردن ریتم صدایشان با یکدیگر در رثای تازه در گذشته مور می خوانند و بقیه زنها گریه می کنند.

در برخی مناطق لک نشین از جمله برخی شهرستانهای لرستان علاوه بر زنها مردها نیز در مراسم سوگواری که از آن با عنوان "پٍرس" یاد می شود مور می خوانند.