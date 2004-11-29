مصباحي مقدم: تجديد نظر در روابط اقتصادي ايران و انگلستان بايد مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس عصر ديروز در حاشيه تجمع دانشجويان در مقابل مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : رابطه ما با انگلستان رابطه ايست كه بايد بر اساس مصالح ملي ما تعريف و تنظيم شود و هر لحظه كه احساس كنيم اين مصالح ملي مورد خدشه قرار مي گيرد، ترجيح مي دهيم كه چنين رابطه اي را نداشته باشيم.

وي افزود: در جريان دادگاه ميكونوس وقتي كه نمايندگان اروپا و در راس آنها سفير انگلستان ايران را ترك كردند مقام معظم رهبري با صلابت فرمودند آنها بايد بدانند كه ما خواهان برگشت آنها نيستيم مگر اين كه بر بازگشتشان اصرار كنند و با آمدن خودشان رابطه را بر قرار كنند.

وي در مورد رابطه ايران با كشورهاي اروپايي تاكيد كرد : ما تشنه رابطه با آنان نيستيم اما خواهان رابطه متقابل ، در حدي كه دو كشور با هم ارتباط برقرار كنند، هستيم؛ اما هر كشوري كه بخواهد به ما زور بگويد زير بار زور نمي رويم و آن رابطه را به خاطر اعمال زور از سوي بيگانه نمي پذيريم.