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۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۶

موفقیت مربی لرستانی در مسابقات دو صحرانوردی آسیا

موفقیت مربی لرستانی در مسابقات دو صحرانوردی آسیا

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تیم دو صحرانوردی دانش‌آموزان ایران با مربیگری اردشیر کاظمی از لرستان قهرمان آسیا شد.

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی پسران آموزش و پرورش لرستان در این رابطه به مهر گفت: پس از کسب عنوان قهرمانی تیم دوومیدانی دانش‌آموزان کشورمان در رقابت‌های کاپ جهانی دوومیدانی آموزشگاه‌های جهان در لهستان که علی فهیمی از لرستان نیز در این تیم عضویت داشت، تیم دوی صحرانوردی دانش‌آموزان ایران نیز با مربیگری اردشیر کاظمی دبیر ورزش ناحیه‌دو خرم‌آباد موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد.

فرشاد کاوه اظهار داشت: مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی دانش‌آموزان آسیا  روز دوشنبه در حالی در کشور مغولستان به پایان رسید که تیم پسران کشورمان در مجموع امتیازات بخش تیمی به عنوان قهرمانی رسید و در بخش دختران نیز تیم ایران در مکان دوم قرار گرفت و در مجموع دو بخش زنان و مردان هم تیم ایران در رده اول آسیا ایستاد.

وی افزود: این رقابت‌ها به مدت دو روز با حضور تیم‌هایی از مغولستان، سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، چین تایپه، تایلند و ایران در کشور مغولستان برگزار شد.

کد مطلب 1346113

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