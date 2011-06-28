به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی شامگاه دوشنبه در جلسه اعضای سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان اظهار داشت: بحث ولایت در کشور ما پایه و رکن نظام را تشکیل می‌دهد و بدون هدایت رهبری جامعه به بیراهه می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ادعای عدم پیشرفت ایرانیان در دوران دفاع مقدس با وجود بسیجیانی که از نبوغ ذاتی‌شان استفاده می‌کردند بیشتر رنگ باخت تاکید کرد: با بارور شدن استعدادهای شهدایی همچون خرازی و حسن باقری،‌ چهره‌های ماندنی در جنگ خلق شد که برای عده زیادی جای سوال بود که امثال شهید باقری چطور می‌توانستند بدون فراگیری آموزشهای نظامی به عنوان استراتژیستهای موفق جنگ عمل کنند و در واقع انقلاب اسلامی ایران به خود و جهان باوراند که تعهد و تخصص در کنار یکدیگر قابل جمع هستند.

برای برخی‌ها ولایت فقیه عقده گلوگیری بود

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با رحلت حضرت امام (ره) برخی‌ها فکر کردند که زمان مطرح کردن این نقشه‌های شیطانی است و می‌گفتند دوره نخست انقلاب‌ دوره فقه بود و باید الان نگاه علمی پیشه کنیم و این یکی از شاخه‌های انحراف بود که می‌خواستند به اسم عقلانیت ارزشها را از بین ببرند.

وی بیان داشت: محسن سازگارا که هم‌اکنون در آمریکاست از این دسته افراد بود که معاون وزارت صنایع سنگین و بهزاد نبوی بود و با وجود اینکه در دستگاه حاکمیت آن زمان بود این حرف را مطرح می‌کرد.

صفارهرندی تاکید کرد: برای برخی از اینها ولایت فقیه و حکومت دینی عقده گلوگیری بود که بعد از امام (ره) چون امام(ره) استاد ما بود رویمان نمی‌شد این حرفها را بزنیم و حرفشان این بود که مدیریت کشور حکم می‌کند که تدبیر و عقل باید در اصل قرار بگیرد و فقه و دین نباید در جامعه ظهور داشته باشد و از اینجا بود که جنگ بین عقل و دین در جلوه تازه‌ای بروز و ظهور پیدا کرد.

بازگشت از سنتها جز خسارت چیزی در بر نخواهد داشت

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی به دنبال بازگشت از مواضع خود هستند اظهار داشت: بازگشت به سنتهای قبل از سوم تیر جز خسارت و پشیمانی چیزی در برنخواهد داشت.

این فعال سیاسی در ادامه در خصوص آینده جریان اصولگرایی اظهار داشت: من هیچ کجا از لفظ اصولگرایی مدرن حرف نزدم ولی از سنتهای نوین اصولگرایی صحبت کردم و معتقدم گفتمان حاکم در جبهه خودی تا قبل از سوم تیر و مشخصاً تا قبل از انتخابات شورای شهر دوره دوم در سال 81 گفتمان جناح راست بود که در این گفتمان ناکامی می‌بینم که این ناکامیهای پی در پی از سال 75 شروع شد، در خرداد 76 به اوج خود رسید و در مجلس ششم و شورای شهر اول و انتخابات هشتم ریاست جمهوری تکرار می‌شود و این شاهدی بر شکست گفتمان مذکور است.

وی اضافه کرد: جلوداران این گفتمان سنتی در انتخابات شورای دوم به علامت تسلیم دستشان را بالا بردند و یک جریان جدیدی متولد شد که البته بخشی از این جریان از همان جماعت قبلی بودند که با یک تغییر آرایش به محیط اجتماع با حضور گروههای متنوع شکل دهنده جریان اصولگرایی بازگشته بودند و از آن حالتی که در اتاق بسته تصمیم می‌گرفتند خارج شدند و در واقع توجه آنها به اقشاری همچون نیروهای دانشجویی، اساتید، طلاب و فضلای جوان و توده مردم انقلابی بود که موفقیتهای جبهه اصولگرا را در انتخابات از سال 81 به بعد رقم زد.

یک سایت بیمار سعی در ایجاد اختلاف بین اصولگرایان بود

صفارهرندی در خصوص برخی انتقاداتی که درباره حزب موتلفه و دیدار اعضای آن با آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده است نیز اظهار داشت: حزب مؤتلفه از احزاب ریشه‌دار انقلاب اسلامی است که فعالیتهای مؤثر بسیاری نیز داشته است. بنده نیز افتخار همیشگی‌ام این بوده که خودم را شاگرد مکتب امام صادق(ع) و روحانیت معظم می‌دانستم و می‌دانم و اساساً در بحث من نامی از روحانیت نیز به میان نیامده بود بنابراین صحبتهای آقای بادمچیان را به خود نگرفتم. اگرچه یک سایت بیمار با تیتر بادمچیان و توطئه کثیف فلانی تلاش کرد میان جریانات اصولگرا فتنه‌انگیزی کند.

نه از اصفهان نه از هیچ جای دیگر کاندید نمی‌شوم

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: لازم می‌دانم در جامعه یک نقد اصولی از دوستانمان داشته باشیم لذا از آن حرف‌هایم دفاع می‌کنم و بر مواضع پیشین خود هستم.

وی در خصوص احتمال کاندیدا شدن وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان اظهار داشت: بنده نه از اصفهان و نه از هیچ جای دیگری نامزد انتخابات نخواهم بود و تکلیفم همین است که به فعالیت‌های کنونی خود ادامه دهم.

برخی می‌خواهند عزت نظام را زیر سئوال ببرند

صفارهرندی در ادامه با اشاره جریان انحرافی اخیر دولت گفت: درست در زمانی که وقت به بار نشستن خیلی از فعالیتهاست به دلیل غلبه جریانی انحرافی برخی به بهانه عقلانیت می‌خواهند عزت را زیر سوال ببرند.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: در دوران اصلاحات این مناقشه‌ای که علیه حاکمیت دینی وجود داشت تظاهر بیرونی پیدا کرد و آشکار شد می‌گفتند ما می‌خواهیم رفراندوم برگزار کنیم و معتقد به دین حداقلی بودند، دینی که حضور آن تنها در قلبها و بدون هیچگونه بروز و ظهور اجتماعی معنا داشت.

وی تصریح کرد: نگرانی از اینجا شکل می‌گرفت که کسانی در داخل حاکمیت که قسم خورده بودند که حافظ این رویکردها باشند‌ نه تنها صیانت از این خط مشی‌ها را نمی‌خواستند، بلکه خودشان به جریانات مخالف تبدیل شدند، ‌تا جایی که در وزارت کشور دوران آقای خاتمی جلساتی تشکیل دادند که دستور جلسه آن چگونگی برون رفت از حکومت دینی بدون عدول از قانون اساسی بود و این خیلی تلخ است که خود حکومت بانی براندازی خودش باشد.

صفارهرندی افزود: البته اینها اقداماتی هم در این راستا انجام دادند و در مجلس ششم برای عرفی کردن این نگاه مصوباتی را هم داشتند که بعد از آنکه به شورای نگهبان می‌رفت و با تصویب آن موافقت نمی‌شد می‌آمدند و می‌گفتند ناکارآمدی نظام اینجاها خودش را نشان می‌دهد و شورای نگهبان مقابل آرای نمایندگان ملت ایستاده است و با این کارها دست به نافرمانی و مقاومت می‌زدند و وقتی از سوی مردم به نتیجه نمی‌رسیدند شروع به کارشکنی می‌کردند.

برخی به اسم عقلانیت ارزشها را زیر پا گذاشتند

وی ادامه داد: پس از آن نمایندگان مجلس تحصن کردند و نمایندگان دولت در استانها استعفای دسته جمعی دادند و حتی آقای خاتمی و کروبی خدمت رهبر معظم انقلاب رفتند و خواستار تعویق زمان انتخابات شدند اما معظم له فرمودند اگر بر این کار اصرار کنید من خودم انتخابات را برگزار می‌کنم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: حضرت آقا در سخنی فرمودند برخی به اسم عقلانیت ارزشهای اعتقادی را زیر پا گذاشتند و برخی از اینها معتقد بودند که عرصه بین‌المللی جای عرض اندام نیست و عقلگرایی آنها این نکته را تجویز می‌کرد که باید خودمان را مثل کشورهایی مانند لیبی و سودان و اینها در دایره سلطه طلبان قرار دهیم، البته خود آنها دیگر این اعتقادات را نداشتند ‌به طوری که قذافی چند سال پیش می‌گفت شما راه درست را رفته‌اید حسنی مبارک هم همین حرف را می‌زد.

صفارهرندی اضافه کرد: ‌در اینجا البته مقولاتی وجود داشت که دیدگاه صرفاً عقلانیت این افراد را نقض می‌کرد، یکی ایران بود و دیگری حزب‌الله لبنان که یک پاره کوچکی از یک کشور بود که موفق شد با تکیه بر عقلانیت کاری کند که برای نخستین بار اسرائیل را شکست دهد.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: برخی به بهانه عقلانیت می‌خواهند عزت را زیر سوال ببرند، درست در زمانی که وقت به بار نشستن خیلی از فعالیتهاست به دلیل غلبه جریانی انحرافی برخی که باید جلودار باشند انقلابهای منطقه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند ما مطمئن نیستیم که این حرکتها حرکتهای بیداری اسلامی بوده باشد و شاید این نقشه‌ای برای منطقه باشد.

عده‌ای در برابر علمدار حق ایستاده‌اند

وی اضافه کرد: دو انحراف دیگری هم که می‌بینیم این است که به بهانه انقلابیگری و عدالت، ‌اخلاق زیر سوال می‌رود، ‌آنهایی که مرحوم شمس آبادی را به قربانگاه بردند عنوان کارشان انقلابیگری بود که با این کارشان جان یک انسان مؤمن و شیفته حق را گرفتند و کسانی که امروز به اسم توسعه اندیشه انقلاب و عدالت حق را زیر سوال می‌برند و با باطل مشبه می‌کنند‌ در برابر علمدار حق می‌ایستند و انحراف خودشان را غیرمهم تلقی می‌کنند، انحرافی که می‌خواهد دین سیاسی را کنار بگذارد و وقتی به اینها می‌گویی چطور می‌خواهید عدم تبعیت از ولی فقیه را توجیه کنید می‌گویند ما نیاز به تبعیت نداریم و خودمان از ناحیه مقدسه خط می‌گیریم.