خريد 5 فروند توپولوف روسي به ارزش 130 ميليون دلار

داوود كشاورزيان در گفت و گو بقا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به سفر يك هيات اقتصادي روسيه به ايران اظهار كرد: شركت ايران اير تور تا پايان هفته جاري با مقامات روسي براي خريد 5 فروند توپولوف 204 مذاكره مي كند.

وي تصريح كرد: اين شركت هنوز با روس ها بر سر قيمت هواپيماهاي فوق به توافق نهايي نرسيده است ولي ارزش آنها بين 120 تا 130 ميليون دلار برآورد مي شود.

كشاورزيان تاكيد كرد: درصورتي تعداد خريد هواپيماهاي توپولوف 204 افزايش مي يابد كه عملكرد آنها در نشست و برخاست از لحاظ فني خوب و مورد تاييد كارشناسان باشد.

وي گفت : اگر نتايج مذاكرات شركت ايران ايرتور با مقامات روسي براي خريد اين 5 فروند توپولوف تا پايان هفته جاري مثبت باشد، براي خريد نهايي اين هواپيماها بايد منتظر تصويب شوراي اقتصاد و گشايش اعتبار آنها ماند.

وي درپاسخ به اين پرسش كه با نهايي شدن قرارداد، هواپيماهاي توپولوف 204 چه زماني وارد ناوگان هوايي كشورخواهند شد، اعلام كرد: پس از امضاي قرارداد و پرداخت مبلغ اوليه آن، اولين هواپيماي توپولوف 2سال ديگر يعني آذرماه سال 1385 وارد ناوگان شركت ايران ايرتور مي شود.

به گفته كشاورزيان، مابقي هواپيماها نيز به مرور زمان و در يك مدت كوتاه از سوي روس ها به اين شركت تحويل داده مي شود.

رييس مجمع شركت هواپيمايي ايران ايرتور درباره مشخصه هاي هواپيماي توپولف 204 توضيح داد: اين نوع هواپيما توانايي نشت و برخاست در اكثر فرودگاه هاي كوچك و بزرگ را دارند و مصرف سوخت آنها كمتر از هواپيماي توپولوف 154 و نزديك به هواپيماهاي غربي است.

وي اضافه كرد: هواپيماي فوق از ايمني بالايي برخوردار بوده و داراي استانداردهاي بين المللي سازمان هاي جهاني است.

كشاورزيان با اعلام اينكه هواپيماهاي فوق از لحاظ فني به تاييد كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري رسيده اند ، گفت : اين سازمان در ابلاغيه اي به شركت ايران ايرتور اين موضوع را عنوان كرده است.

به گزارش خبرنگار"مهر"، شركت ايران ايرتور هم اكنون 7 فروند هواپيماي توپولوف 124 دارد كه بنابر ابلاغيه وزارت راه و ترابري بايد آنها را تا پايان سال جاري از ناوگان خود خارج كند ولي اين شركت اعلام كرده است در صورتي كه خريد 22 فروند هواپيماي MD90 و يا 4 فروند فوكر منتفي شود، به هيچ وجه هواپيماهاي توپولوف 124 خود را از ناوگان هوايي خارج نخواهد كرد.

