به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جهانی و گزینشی المپیک 2012 لندن از فردا(چهارشنبه) در سالن سید رسول حسینی ساری آغازمی شود. بر این اساس 117 کشتی گیر در هفت وزن به مصاف هم می‌روند که مسابقات اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم چهارشنبه و رقابتهای اوزان 60، 74، 96 و 120 کیلوگرم روز پنجشنبه برگزار می شود.

تمامی کشتی گیران مدعی در این رقابتها حضور دارند و تنها غایب سرشناس این مسابقات فردین معصومی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم است که بدلیل آسیب دیدگی از ناحیه چشم در این رقابتها به میدان نمی روند.

داوران بین المللی کشتی ایران کار قضاوت این رقابتها را برعهده دارند و مسابقات بروی دو تشک برگزار خواهد شد. این مسابقات طبق قوانین رقابتهای جهانی از ساعت 14 آغاز می شود و حداکثر تا ساعت 21 همان روز به پایان خواهد رسید.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعلام کرده است نفرات برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک 2012 لندن دعوت می شوند. قرار است این رقابتها بصورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شود.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012لندن روزهای 22 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.